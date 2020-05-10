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"Угрозы и оскорбления": Грицай рассказал, почему бросил вызов Усику

10 мая 2020, 16:52

Богдан Грицай обвинил Александра Усика в запугивании украинцев.

Богдан Грицай
Богдан Грицай / Фейсбук Б.Грицая

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай обвинил боксера Александра Усика в запугивании простых украинцев.

"Последней каплей стало то видео, в котором Александр обратился с откровенными угрозами к обычным украинцам, продемонстрировав пренебрежение ко всему нашему народу. Это недопустимо. Я не выдержал, потому что еще такого не видел, чтобы профессиональный спортсмен занимался запугиванием простых людей", - подчеркнул борец в интервью Главкому.

Он пояснил, что это стало причиной, почему он вызвал Усика на поединок.

Читайте также"Не имеет права": у Усика ответили на предложение принять гражданство РФ"Поэтому решил предложить Усику выйти со мной в клетку. Я не дрался там никогда, точно так же, как не делал этого и Александр. Предложил ему равные условия. Пусть покажет, на что способен, а не запугивает", - сказал Грицай.

В то же время Грицай считает, что вероятность того, что Усик примет вызов – мизерная.

"Но я показал, что есть украинцы, которые способны дать ему отпор. Пусть будет к этому готов. Хватит молчать и слушать оскорбления в адрес нашей страны и нас, как ее граждан", - добавил борец.

Он также не исключил, что после своего поступка может услышать в свой адрес неприятные вещи.

"Знаю взгляды этих людей и вряд ли они способны чем-то меня удивить. Сейчас звонят и пишут мои друзья и знакомые. Поддерживают. Среди них есть известные спортсмены, но пусть они сами озвучивают свою позицию. Могу сказать, что одним из первых мне позвонил и похвалил Герой Украины Юрий Шухевич. Было очень приятно, потому что очень уважаю этого человека", - добавил Грицай.

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Напомним, ранее Грицай отреагировал на "ватные" видео Усика и бросил ему вызов.

Богдан Грицай Александр Усик новости спорта
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