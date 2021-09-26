Бой-реванш и неожиданная причина поражения: Джошуа оценил мегафайт с Усиком

Энтони Джошуа / Reuters

Британский боксер Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) прокомментировал поражение от чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО).

"Поздравляю победителя, отличная работа. Мы вернемся. Мы вернемся к тренировкам. Великолепные 12 раундов. Великолепный опыт в ринге. С этого момента мы будем только прогрессировать. Мы сделаем это снова совсем скоро", - цитирует Джошуа Tribuna.com.

Джошуа о причине поражения и травме глаза

"Как глаз? Сейчас намного лучше. Было странно. Глаз на каком-то этапе был совсем плох, но сейчас лучше", - пояснил британец.

"Что пошло не так? Мы просто потерпели поражение, но все вернем. Начиная с девятого раунда я не мог видеть – глаз был закрыт.

На самом деле, это был хороший опыт. В сложной ситуации ты учишься контролировать себя, сохранять спокойствие. Я ничего не видел, такое случилось впервые. Мы вернемся", - подчеркнул он.

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Бой-реванш с Усиком: Джошуа готов на 100%

"Дальше реванш? 100 процентов, 110 процентов. Я готов вернуться к тренировкам. Я провел 12 раундов. Это были хорошие 12 раундов", - заявил соперник Усика.

"При всем уважении я не был удивлен тем, каким был Усик в бою. Он был легче, темп у него был хороший, но он все равно пропускает и пропускает много. В реванше нужно будет понять, как попадать чаще и бить жестче", – сказал Джошуа.

Джошуа нашел неожиданную причину поражения Усику

"Есть старая поговорка: "Если хочешь быть великим бойцом, не дерись с левшами, особенно с хорошими". Усик – хороший боец. Левши хитрые. Они не самые простые бойцы", - отметил британец.

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"Если бы я дрался с ортодоксальным бойцом, я бы, наверное, кто бы это ни был, нокаутировал его к девятому раунду. Я знаю, что этот опыт сегодня бесценен, и следующий бой принесет мне большую пользу. Мне хуже не будет", - добавил Джошуа.

Усик и Джошуа встретились после боя

Добавим, что Александр Усик и Энтони Джошуа встретились после поединка. Боксеры позировали перед камерами с рассечениями и гематомами.

"Я был очень разочарован. Но в раздевалке я просто сказал Усику: "Увидимся снова", правда. Я также отправил сообщение его детям, поздоровался, и все", – сказал Джошуа.

Александр Усик и Энтони Джошуа / BoxingScene/Mark Robinson

Напомним, ранее Александр Усик в Лондоне победил британца Энтони Джошуа.

Усик отобрал у Джошуа пояса WBA, IBF, WBO и IBO.