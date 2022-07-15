Футболист сборной Украины сделал невероятный поступок для ВСУ

Виталий Миколенко / прес-служби УАФ

Защитник английского Эвертона и игрок сборной Украины Виталий Миколенко активно помогает Вооруженным Силам Украины во время войны с российскими оккупантами.

Футболист сборной Украины Виталий Миколенко купил семь пикапов для украинской армии.

Защитник "ирисок" полностью оплатил стоимость авто, а благотворительный фонд "Львы на джипе" организовал логистику и подготовку внедорожников на СТО.

Они уже отправлены украинским военным.

Также Миколенко выставил на благотворительный аукцион свою игровую футболку с автографами игроков "Эвертона". Средства с продажи игрок передал волонтерской организации Ukraine Alive 2022.

Кроме того, "Эвертон" Миколенко предложил киевскому "Динамо" организовать товарищеский поединок, чтобы собрать дополнительные средства в поддержку украинцев, пострадавших от вооруженной агрессии России.

Матч состоится 29 июля на домашнем стадионе "Ирисок" "Гудисон Парк" в Ливерпуле.

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