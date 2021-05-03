После тяжелой болезни скончался известный тренер и футболист

Скончался известный футболист

Известный футболист и тренер одесского Черноморца Владимир Нечаев умер сегодня, 3 мая, сообщает Думская.

Защитник Черноморца, который отыграл за одесский клуб 11 сезонов, а позже 5 лет работал в тренерском штате команды, умер на 70 году жизни. В течение многих лет Нечаев боролся с тяжелой болезнью, пережил несколько операций.

Владимир Нечаев - что о нем известно

Владимир Нечаев родился 4 августа 1950 года в Затоке, Одесская область. Начинал играть в одесском СКА.

В составе Черноморца играл в 1967-1976, 1978, 1979 годах.

Провел 287 официальных матчей, забил 13 голов. В составе Черноморца стал бронзовым призером чемпионата СССР в 1974 году.

В 1983-1988 годах работал в тренерском штабе клуба.

14 сентября 2015 года на Аллее футбольной славы у стадиона Черноморец в честь Нечаева была заложена именная звезда.

Кроме одесского клуба Нечаев также играл за московский ЦСКА (дубль), СКА Одесса, ташкентский Пахтакор и никопольский Колос.

Тренировал Колос (Металург) в Никополе, СК Одесса, житомирский Химик, Трансмаш из белорусского Могилева, Уралан из российского города Элиста и другие клубы.

Церемония прощания с Владимиром Нечаевым запланирована 6 мая в 11:00 у центрального входа на стадион Черноморец. Похороны состоятся в 12:30 на Втором Христианском кладбище.