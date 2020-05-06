"Треш и ж*па": Стаховский оценил участие Усика в пропаганде РПЦ

Александр Усик / УНИАН

Участие украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика в российском пропагандистском фильме РПЦ прокомментировал первая ракетка Украины Сергей Стаховский.

"Это жопа. Я этот фильм не смотрел и не собираюсь. Мы живем в свободной стране, где каждый может делать то, что хочет. Но это треш. Наши медиа разделены. У нас есть каналы, которые пропагандируют, что у нас гражданский конфликт. Для них этот продукт – супер. Они его будут раскручивать и показывать. Нам нужно писать статьи, что это треш", - подчеркнул он в комментарии Tribuna.com.

При этом Стаховский напомнил цитату Усика о том, что "цари ссорятся, а люди умирают".

Читайте такжеРедкач обозвал тренера Усика сепаратистом и потребовал выгнать его из Украины"А какие цари? Там (на Донбассе, - ред.) регулярные войска России. Если бы Путин стрелял – это одно. Но когда тысячи солдат приезжают, когда артиллерийские академии сдают зачет, стреляя из Ростовской области на территорию Украины – это нормально?", - отметил теннисист

В то же время он назвал рецепт, как это объяснить Усику.

"Объяснить это можно легко: Энтони Джошуа бьет апперкот Усику в третьем раунде, и все выяснено... Если бы Усик и Ломаченко были адекватными, это был бы огромный плюс для Украины. Потому, что, если бы кто-то из них сказал: "Смотрите, люди, тут дело Гандзюк сливают, потому что прокуроров переводят в подвешенное состояние и они не знают, будет у них работа или их уволят". Если бы они это сделали, это был бы нереальный плюс для украинской общественности, ведь они распространяли бы месседж, о том, что происходит в стране и тогда нашей власти было бы сложнее говорить те вещи, которые им нужно, потому что правда другая", – добавил Стаховский.

Напомним, ранее Иван Редкач рассказал о том, как тренер Усика Сергей Лапин выступал на чемпионате России по боксу в категории до 81 килограмма.