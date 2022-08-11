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"Свято место пусто не бывает": сбежавшей из России Лорак уже ищут замену

11 августа 2022, 10:01

Певица теперь не нужна ни в РФ, ни в Украине.

Ани Лорак
Ани Лорак / скриншот

Певица Ани Лорак, которая продолжает упорно молчать о войне в Украине и анонсировала концерты в Европе, столкнулась с критикой со стороны россиян.

Лорак отменила свои концерты в РФ и, судя по всему, покинула страну. Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что российская эстрада не обеднеет, если артистка ее покинет.

"Будем говорить начистоту: например, Светлана Лобода и Макс Барских собирали серьезную аудиторию и часто бывали с концертами в России, были тут любимы. У них были хиты, которые слушали в нашей стране, активно ротировали на радио и телевидении. Однако прошло достаточно много времени после того момента, как они приняли решение не выступать, и я могу сказать, что россияне и без них продержались", - заявил он.

По его словам, у нас есть достаточно много артистов, которые могут занять место Ани Лорак на сцене.

"Свято место пусто не бывает. Как раз для того, чтобы нашей эстраде двигаться вперед, видимо, иногда должны происходить подобные вещи. Это нужно, чтобы пустые места заполнялись российскими молодыми артистами", - заявил Бабичев.

Напомним, ранее стало известно о том, что Ани Лорак задолжала россиянам деньги. Оказывается, на ее концерт, запланированный на 29 ноября в Иркутске, все еще можно купить билеты.

Кроме того, достаточно большое количество билетов уже распродано.

Также сообщалось, что саунд-продюсер Егор Глеб, с которым встречалась певица Ани Лорак, уехал в США. Артистку с собой он решил не брать.

По словам российского продюсера Леонида Дзюника, их отношения сошли на нет из-за нестабильного финансового состояния певицы

Ани Лорак новости шоу бизнеса
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