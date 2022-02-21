В Болгарии ярко поддержали Украину: на футбольном матче вывесили сине-желтый флаг

Поддержку Украине оказали в ходе матча 20-го тура местного чемпионата.
В Болгарии фанаты софийского футбольного клуба Левски поддержали Украину, вывесив на трибунах сине-желтый флаг.
Поддержку Украине оказали в ходе матча против Локомотива в 20-м туре местного чемпионата, говорится в Facebook Синяя Варна.
Отметим, что на трибунах во время матча болгарские фанаты развернули сине-желтое знамя.
При этом в преддверии поединка болельщики софиевского клуба прошлись маршем к стадиону, где должен был состояться матч.
Добавим, что футболисты Левски порадовали своих фанатов домашней победой со счётом 2:1.
Напомним, ранее в ходе матча между сборными Украины и России в полуфинале чемпионата Европы по футзалу, который завершился со счетом 2:3, украинские болельщики на трибунах пели популярный хит о Путине.
В свою очередь президент ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев назвал провокацией действия украинских фанатов.
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