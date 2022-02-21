В Болгарии ярко поддержали Украину: на футбольном матче вывесили сине-желтый флаг

/ Facebook/varnablue

В Болгарии фанаты софийского футбольного клуба Левски поддержали Украину, вывесив на трибунах сине-желтый флаг.

Поддержку Украине оказали в ходе матча против Локомотива в 20-м туре местного чемпионата, говорится в Facebook Синяя Варна.

Отметим, что на трибунах во время матча болгарские фанаты развернули сине-желтое знамя.

При этом в преддверии поединка болельщики софиевского клуба прошлись маршем к стадиону, где должен был состояться матч.

Добавим, что футболисты Левски порадовали своих фанатов домашней победой со счётом 2:1.

Реклама

/ Facebook/varnablue

Напомним, ранее в ходе матча между сборными Украины и России в полуфинале чемпионата Европы по футзалу, который завершился со счетом 2:3, украинские болельщики на трибунах пели популярный хит о Путине.

В свою очередь президент ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев назвал провокацией действия украинских фанатов.

Читайте еще: