Украинские фаны зарядили хит о Путине на ЧЕ по футзалу: в РФ закатили истерику

Эпизод матча / uaf.ua

В ходе матча между сборными Украины и России в полуфинале чемпионата Европы по футзалу, который завершился со счетом 2:3, украинские болельщики на трибунах пели популярный хит "Путин ху*ло", а также скандировали: "Кто не скачет тот москаль".

После матча игрок Украины Евгений Сирый признался, что никогда еще не испытывал такой поддержки. Представители сборной Украины поблагодарили своих болельщиков за оказанную поддержку и готовятся к матчу за 3-е место на турнире.

В свою очередь президент ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев назвал провокацией действия украинских фанатов.

"У нас было большое собрание со сборной, было совещание с УЕФА. Мы предупреждали о провокациях. Я благодарен ребятам за то, что они не отреагировали ни на один крик. Хотя мы все слышали оскорбительные заряды о России, сборной. Не хочется их повторять. Но русские не сдаются",– заявил Алиев.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищов требует наказания для Украины.

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"К сожалению, ожидания многих оправдались: провокации произошли. Хотя я надеялся, что все пройдет без этой грязи. Провокаторы все же примчались... Надеюсь, Международная федерация отреагирует. Иностранные коллеги должны отреагировать и наказать хулиганов. Приехали издеваться – в конце концов наказали своих. Какой смысл было это делать?", – сказал Свищов.

Добавим, что Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту якобы дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу.

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Ранее сообщалось о том, что футзалист из российского клуба КПРФ Владимир Разуванов защищает цвета сборной Украины на Чемпионате мира по футзалу.

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