Актеру-путинисту из "Каменской" вынесли приговор за наркотики в трусах

Анатолий Руденко ждал своего наказания 9 месяцев.

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Анатолий Руденко получил приговор в деле о хранении запрещенки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/to100nado

Дело Анатолия Руденко - кратко:

зимой актера задержали с наркотиками - пакет был приклеен под его нижним бельем

путинист вину признал и был выпущен на свободу до конца следствия

Руденко вынесли приговор по уголовному делу о хранении веществ без цели сбыта

В январе 2024 актер-путинист Анатолий Руденко, известный по сериалам "Каменская", "Две судьбы", "Ангел-хранитель", "Возвращение Мухтара" и пр., был задержан в столице страны-оккупанта. Во время обыска на артиста под нижним бельем был обнаружен пластиковый пакет с неизвестным веществом, которое позже идентифицировали, как наркотическое.

Руденко утверждал, что нашел зиплок с запрещенным веществом в парке, когда выгуливал собаку. Пакетик он забрал с собой, потому что якобы решил, что это отрава для животных. Как в таком случае наркотик оказался на его теле, актер не рассказал.

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Впрочем, очень быстро из полицейского участка Руденко был выпущен под честное слово - обязательство о явке. Такую снисходительность к нему проявили якобы из-за того, что ранее путинист не имел проблем с законом, вину признал и сотрудничал со следствием.

Против Анатолия Руденко возбудили уголовное дело в связи с незаконным хранением запрещенных веществ без цели сбыта. Как сообщают росСМИ, на днях, спустя 9 месяцев после преступления, актеру вынесли приговор - 60 часов обязательных работ, согласно ст. 228 УК рф.

Кто такой Анатолий Руденко? Анатолий Руденко - российский актер театра и кино, сын актрисы Любови Руденко. Наиболее известные работы - сериалы "Две судьбы", "Ангел-хранитель", "Бедная Настя", "Каменская", "Возвращение Мухтара". В феврале 2022 года поддержал войну в Украине, сообщает Википедия.

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