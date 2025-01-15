Барбара Брыльска прокомментировала слухи про свою смерть

Звезда "Иронии судьбы" не смогла молчать, когда ее в очередной раз "похоронили" в Сети.

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Барбара Брыльска сейчас - Барбара Брыльска высказалась про инцидент со своей смертью / коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, imdb.com

Кратко:

Недавно умерла польская актриса Барбара Рыльска, которую перепутали с Барбарой Брыльской

Брыльска в свою очередь высказалась про свою "смерть" в Сети

Польская актриса театра и кино Барбара Брыльска стала жертвой слухов, которые распространяли росСМИ - желтая пресса разнесла новость о том, что 83-летняя артистка умерла. На самом деле смерть настигла другую польскую актрису, Барбару Рыльску, чье имя было созвучным имени звезды "Иронии судьбы".

На фоне этого недоразумения к самой Брыльской стали обращаться за комментарием про ее самочувствие. Актриса вышла на связь с поклонниками, и заверила их, что с ней все хорошо.

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"У меня все в порядке. Слухи о моем здоровье развились, потому что некоторые журналисты перепутали меня с другой актрисой. Я - Брыльска, а у нее фамилия - Рыльска. Она была немного старше, чем я", - сообщила она в телефонное беседе с журналистами.

Любопытный факт: после смерти Барбары Рыльской и путаницы, связанной с именами двух польских актрис, на странице Брыльской в Википедии появилась приписка - напоминание о том, что это две абсолютно разные актрисы.

Барбара Брыльска сейчас - Барбара Брыльска высказалась про инцидент со своей смертью / wikipedia.org

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Кто такая Барбара Брыльска? Барбара Брыльска - польская актриса кино и театра. Ее карьера началась в 1956 году, и на данный момент на ее счету около 75 ролей в различных теле- и кинопроектах. Поддерживает Украину с 2014 года; в 2023 году выступила в защиту Лии Ахеджаковой, коллеги по "Иронии судьбы", после травли последней в стране-оккупанте из-за ее антивоенных высказываний.

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