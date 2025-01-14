Умерла Барбара: в сети написали о смерти популярной польской актрисы

Кратко:
- В Польше сообщили о смерти актрисы
- В каких фильмах она снималась
В Польше сообщили о том, что скончалась популярная польская актриса Барбара Рыльська.
Как сообщило издание Onet, Барбара Рыльска скончалась в возрасте 89 лет. Как отметила Ассоциация польских актеров театра, печальную новость подтвердили Кшиштоф Шустер, президент Ассоциации актеров польской сцены, и Магдалена Залевска из театра "Квадрат", с которым актриса была связана в конце жизни.
Артистизм Барбары Рыльской известен широкой публике. Поклонники постарше, возможно, помнят ее по радиопрограмме "Послеобеденное чаепитие у микрофона", транслируемой, в частности, в программе I Польского радио.
Барбара Рыльска снялась во многих фильмах, в том числе в культовом "Особо опасен, разыскивается". Она также появлялась в известных сериалах, например, "Жильцы" и "Приемная семья".
К слову, в сети появилась информация о том, что скончалась другая актриса, которая известна русскоязычной публике по фильму "Ирония судьбы или с легким паром". Однако оказалось, что актрис просто перепутали.
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Напомним, актриса Оливия Хасси, которая добилась международной известности в подростковом возрасте благодаря своей роли в нашумевшей экранизации "Ромео и Джульетты" 1968 года, умерла в возрасте 73 лет.
Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте умер автор хита "Ягода малина" - певец Вячеслав Добрынин. Смерть артиста подтвердила его супруга. Ему было 78 лет.
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