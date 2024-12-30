Беременные звезды: кто из украинских знаменитостей станет родителем в 2025 году

Скоро украинские звезды порадуют своих поклонников новостями о рождении малышей.

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Кто из украинских звезд станет мамой и папой / Коллаж Главред, фото Instagram/positiff, inessa_hrytsaienko_

Вы узнаете:

Кого ждет радостное событие в 2025 году

Как они выглядят

В конце каждого года принято подводить итоги и делать своеобразные "отчеты" о звездной жизни в Украине и в мире.

Но почему-бы не заглянуть в будущее и не посмотреть, кто же из отечественных звезд порадует своих поклонников новостями о прибавлении в 2025 году.

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Главред решил порыться в звездной хронике и напомнить своим читателям за какими из селебритиз нужно будет следить особенно тщательно, чтобы не пропустить долгожданные радостные новости.

Украинская популярная актриса Анна Кошмал объявила о том, что станет мамой во второй раз осенью 2023 года. И несмотря на любопытство ее поклонников, она не уточнила пол ребенка и не рассказала, какой срок беременности. Поэтому остается лишь терпеливо следить за социальными сетями актрисы и ждать приятных новостей.

Анна Кошмал беременна во второй раз / Фото Instagram/smorkovkina

В начале ноября украинский певец Алексей 'Позитив' Завгородний и его жена, танцовщица Юлия Сахневич, объявили, что ждут ребенка. Для супругов это будет первый малыш, и будущее родительство для них очень волнительно.

Позитив и его возлюбленная станут родителями в 2025 году / Фото Instagram/positiff

Инесса Грицаенко

Финалистка проекта Голос страны-12 и солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко впервые станет мамой. 25-летняя исполнительница отметила, что планирует в полной мере наслаждаться материнством, но это не повлияет на ее карьеру.

Инесса Грицаенко беременна первенцем / Фото Instagram/inessa_hrytsaienko_

Защитник английского Эвертона и игрок сборной Украины Виталий Миколенко поделился радостной новостью. Спортсмен опубликовал снимок УЗИ, а также фото маленьких пинеток. Таким образом спортсмен сообщил, что пара скоро станет родителями.

Виталий Миколенко и его супруга скоро станут родителями в первый раз / Фото Instagram/mikola_16

Надеемся, что это не последние хорошие новости и украинские селебрити продолжат радовать своих поклонников, фоловеров и любопытных журналистов новостями и прибавлении в их семьях. Чем больше талантливых украинцев - тем лучше.

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