Легендарный футболист скоро станет отцом в первый раз

Защитник английского Эвертона и игрок сборной Украины Виталий Миколенко поделился радостной новостью.
На своей странице в Instagram он опубликовал снимок УЗИ, а также фото маленьких пинеток. Таким образом спортсмен сообщил, что пара скоро станет родителями.
видео дня
"Мы ждем тебя", - подписал фото он.
К слову, у его жены уже достаточно большой животик. Возможно, что пара станет родителями уже в скором времени.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред писал о том, что Виталий Миколенко активно помогает Вооруженным Силам Украины во время войны с российскими оккупантами. Футболист сборной Украины Виталий Миколенко купил семь пикапов для украинской армии.
Ранее также футбольный клуб "Эвертон" из Ливерпуля, участник самого популярного и богатого первенства мира ‒ Английской Премьер-лиги ‒ объявил о переходе левого защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко. Украинский клуб уже подтвердил переход игрока на своем официальном сайте.
Вас также может заинтересовать:
- Бывшая жена Андрея Пятова засветилась в компании футболиста
- Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест: появился первый комментарий футболиста
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред