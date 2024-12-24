Легендарный футболист скоро станет отцом в первый раз

Пара сделала официальное объявление на своих страницах в социальной сети.

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Футболист скоро станет отцом / Коллаж Главред, фото Instagram/mikola_16

Защитник английского Эвертона и игрок сборной Украины Виталий Миколенко поделился радостной новостью.

На своей странице в Instagram он опубликовал снимок УЗИ, а также фото маленьких пинеток. Таким образом спортсмен сообщил, что пара скоро станет родителями.

"Мы ждем тебя", - подписал фото он.

К слову, у его жены уже достаточно большой животик. Возможно, что пара станет родителями уже в скором времени.

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Ранее Главред писал о том, что Виталий Миколенко активно помогает Вооруженным Силам Украины во время войны с российскими оккупантами. Футболист сборной Украины Виталий Миколенко купил семь пикапов для украинской армии.

Ранее также футбольный клуб "Эвертон" из Ливерпуля, участник самого популярного и богатого первенства мира ‒ Английской Премьер-лиги ‒ объявил о переходе левого защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко. Украинский клуб уже подтвердил переход игрока на своем официальном сайте.

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