Без мамы: дочь покойной Заворотнюк показала день рождения младшей сестры

Дочь Заворотнюк от брака с Чернышовым отметила свой день рождения.

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Анна Заворотнюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=uk

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака головного мозга, Анна Заворотнюк показала, как празднует свой день рождения ее младшая сестричка Мила.

Об этом молодая женщина опубликовала сториз на своей странице в Instagram.

В частности, Анна Заворотнюк запостила фото, как маленькая девочка Мила режет свой торт. "На день рождения к очень важному человеку. Будь самой счастливой", - написала Анна.

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Дочь Заворотнюк празднует День рождения / Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

К слову, девочка потеряла маму в мае этого года. Она умерла от рака головного мозга. У нее осталось трое детей и пожилая мама.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

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Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Также выяснилось, что Заворотнюк полностью лишила третьего мужа и отца ее третьего ребенка, фигуриста Петра Чернышева, наследства. Завещание якобы было составлено и подписано задолго до смерти актрисы.

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