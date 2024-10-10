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Бывшую невесту Владимира Кличко принудительно доставили в реабилитационный центр - СМИ

Элина Чигис
10 октября 2024, 11:23
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Хайден Панеттьери начала лечение от зависимостей.
Хайден Панеттьери
Хайден Панеттьери лечится в реабилитационном центре / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Бывшая невеста украинского легендарного боксера Владимира Кличко – американская актриса Хайден Панеттьери сейчас находится в реабилитационном центре на лечении.

Как сообщает издание In Touch, Панеттьери была доставлена в реабилитационный центр после того, как к ней приехал родственник в Лос-Анджелес, чтобы помочь звезде. Этот родственник также выселил парня актрисы Брайана Хикерсона из ее дома.

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Ситуация произошла после того, как вышло интервью Хайден таблоиду People и фанаты актрисы выразили обеспокоенность ее состоянием.

Что известно про издание People?

People - американский еженедельник про звезд и селебритиз, моду и стиль жизни. Публикуется с 1974, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Сама сксуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и пр. Является одним из самых читаемых изданий - по состоянию на 2018 его аудитория исчислялась более чем 35.9 миллионами поклонников.

Кто такая Хайден Панеттьери?

Хайден Пенеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.
С 2009 года Хейден встречалась с боксёром Владимиром Кличко; их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.
У бывшей пары есть дочь — Кайя-Евдокия Кличко

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