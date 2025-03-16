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Что произошло с Ани Лорак после свадьбы - друг предательницы рассказал правду

Элина Чигис
16 марта 2025, 13:53
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Друг Ани Лорак объяснил, как изменилась певица.
Ани Лорак, Исаак Виджраку
Ани Лорак - детали женитьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

  • Ани Лорак тайно вышла замуж
  • Друг певицы рассказал, что с ней произошло после этого

Российский певец Артем Качер, который тесно сотрудничает и дружит с предательницей Украины Ани Лорак, рассказал, что она очень поменялась после свадьбы с испанцем Исааком Виджраку.

В комментарии для пропагандистских росСМИ Качер признался, что давно уже знал о тайном замужестве певицы, но не раскрывал секрет. Оказывается, он даже знал об официальной росписи предательницы и испанца, которая состоялась осенью прошлого года.

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"Я узнал прошлой осенью, что Каролина стала женой Исаака. Тогда у нас вовсю шел рабочий процесс над совместной песней "Вулканы". О свадьбе я узнал в тот же день, конечно, поздравил. Очень рад за нее. Каролина заслуживает все самое лучшее", — сказал исполнитель.

Предательница Лорак и Артем Качер записали новую песню
Предательница Лорак и Артем Качер записали новую песню / фото: instagram.com, Ани Лорак

Также Качер отметил, что предательница Украины в браке очень поменялась.

"Каролина и до брака с Исааком была очень душевная, сердечная, добрая девушка. Теперь же у нее появилось какое-то волшебное состояние влюбленности, легкости, бабочек в животе — это чувствуется даже через голос, когда она поет", — выдал друг запроданки.

Тайная свадьба Ани Лорак прошла на Мальдивах
Тайная свадьба Ани Лорак прошла на Мальдивах / фото: instagram.com, Ани Лорак

Напомним, на днях стало известно о тайной женитьбе Лорак и Виджраку, свадьбу они сыграли еще 14 февраля на Мальдивах, но молчали об этом. Также на церемонии не было гостей, а поздравить пару приехали брат певицы и старшая дочь испанца.

Ани Лорак выбрала платье с разрезами
Ани Лорак выбрала платье с разрезами / фото: instagram.com, Ани Лорак

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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Кто такая Ани Лорак?

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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