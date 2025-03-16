Что произошло с Ани Лорак после свадьбы - друг предательницы рассказал правду

Друг Ани Лорак объяснил, как изменилась певица.

https://glavred.info/starnews/chto-proizoshlo-s-ani-lorak-posle-svadby-drug-predatelnicy-rasskazal-pravdu-10647704.html Ссылка скопирована

Ани Лорак - детали женитьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Ани Лорак тайно вышла замуж

Друг певицы рассказал, что с ней произошло после этого

Российский певец Артем Качер, который тесно сотрудничает и дружит с предательницей Украины Ани Лорак, рассказал, что она очень поменялась после свадьбы с испанцем Исааком Виджраку.

В комментарии для пропагандистских росСМИ Качер признался, что давно уже знал о тайном замужестве певицы, но не раскрывал секрет. Оказывается, он даже знал об официальной росписи предательницы и испанца, которая состоялась осенью прошлого года.

видео дня

"Я узнал прошлой осенью, что Каролина стала женой Исаака. Тогда у нас вовсю шел рабочий процесс над совместной песней "Вулканы". О свадьбе я узнал в тот же день, конечно, поздравил. Очень рад за нее. Каролина заслуживает все самое лучшее", — сказал исполнитель.

Предательница Лорак и Артем Качер записали новую песню / фото: instagram.com, Ани Лорак

Также Качер отметил, что предательница Украины в браке очень поменялась.

"Каролина и до брака с Исааком была очень душевная, сердечная, добрая девушка. Теперь же у нее появилось какое-то волшебное состояние влюбленности, легкости, бабочек в животе — это чувствуется даже через голос, когда она поет", — выдал друг запроданки.

Тайная свадьба Ани Лорак прошла на Мальдивах / фото: instagram.com, Ани Лорак

Напомним, на днях стало известно о тайной женитьбе Лорак и Виджраку, свадьбу они сыграли еще 14 февраля на Мальдивах, но молчали об этом. Также на церемонии не было гостей, а поздравить пару приехали брат певицы и старшая дочь испанца.

Ани Лорак выбрала платье с разрезами / фото: instagram.com, Ани Лорак

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред