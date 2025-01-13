Дочь Елены Мозговой показала романтическое утро с возлюбленной

Зоя Мозговая похвасталась внимательностью своей избранницы.

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Зоя Мозговая новости - Зоя Мозговая показала возлюбленную и детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/matatatahakuna

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Зоя Мозговая рассказала про важность семьи, которую она создала со своей партнершей

Звездная наследница показала, как Юлия поздравляет ее с Днем рождения

В июле 2024 года Зоя Мозговая, старшая дочь музыкального продюсера Елены Мозговой и падчерица певца Александра Пономарева, совершила каминг-аут. После этого она стала свободней делиться с общественностью подробностями своей личной жизни.

Звездная наследница уже более полутора лет живет в Германии с девушкой по имени Юлия и двумя ее дочерями от предыдущих отношений. Партнерши успели стать настоящей семьей, что является, по признанию самой Зои, трансформирующим фактором для нее.

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Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram: недавно она праздновала День рождения, в связи с чем и подвела итоги прошедшего года "внутренней работы". Кроме познания и принятия себя, среди важных достижений Мозговая отмечает семейный уют и любовь: "За этот год появилась невероятная жажда жизни, творчества и чувство дома. Дома, который мы создали вместе с Юлией и детьми. Любовь - это невероятная чистая сила, которая соединяет, вдохновляет и наполняет".

Кроме того Зоя показала, как Юлия с дочерями поздравляли ее с праздником. Празднование началось прямо в постели именинницы: девочки весело прыгали по кровати, а их мама преподнесла Мозговой букет из желтых роз и торт со свечками.

Зоя Мозговая новости - Зоя Мозговая показала возлюбленную и детей / instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозговая новости - Зоя Мозговая показала возлюбленную и детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/matatatahakuna

Подарки Зои Мозговой от падчериц / instagram.com/matatatahakuna

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Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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