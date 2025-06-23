"Двойная беда": где Потап встретился со своим единственным сыном

Потам показал общий кадр с Андреем.

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Потап - встреча с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Кратко:

К Потапу приехал сын

Где они встретились

Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, встретился со своим единственным сыном Андреем.

На своей странице в Instagram рэпер опубликовал снимок, на котором позировал и его сын.

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"Двойная беда", – написал беглец.

Потап с сыном / фото: скрин instagram.com, Потап

Оказалось, Потап сейчас находится в Польше, а на днях он сообщал, что его госпитализировали, но не назвал причину.

Потап с мамой / фото: instagram.com, Потап

Отметим, Потап часто попадает в скандалы за границей. Сначала он выпустил песню "Волонтер", которая вызвала волну критики, но рэпер все же извинился за свой поступок. Потом он отдыхал в Дубае с россиянами, а также дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Напомним, сын у Потапа родился в браке с украинской продюсер Ириной Горовой, с которой он развелся в 2014 году, а с 2011 года они жили отдельно, но не сообщали об этом публике.

Потап / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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