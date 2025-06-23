"Двойная беда": где Потап встретился со своим единственным сыном

Кратко:
- К Потапу приехал сын
- Где они встретились
Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, встретился со своим единственным сыном Андреем.
На своей странице в Instagram рэпер опубликовал снимок, на котором позировал и его сын.
"Двойная беда", – написал беглец.
Оказалось, Потап сейчас находится в Польше, а на днях он сообщал, что его госпитализировали, но не назвал причину.
Отметим, Потап часто попадает в скандалы за границей. Сначала он выпустил песню "Волонтер", которая вызвала волну критики, но рэпер все же извинился за свой поступок. Потом он отдыхал в Дубае с россиянами, а также дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю.
Напомним, сын у Потапа родился в браке с украинской продюсер Ириной Горовой, с которой он развелся в 2014 году, а с 2011 года они жили отдельно, но не сообщали об этом публике.
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Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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