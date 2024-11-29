"Четыре года вместе": Ирина Горовая впервые рассказала о своем возлюбленном

Ирина Горовая поделилась подробностями своей личной жизни.

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Ирина Горовая - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Горовая

Кратко:

Ирина Горовая уже четыре года в отношениях

Продюсер поделилась, чем отличается ее роман от предыдущих браков

Украинская известная продюсер Ирина Горовая впервые рассказала о своем новом романе. Напомним, ранее Ирина состояла в браке с украинским рэпером Потапом.

В программе "Ранок у великому місті" продюсер подтвердила слухи о том, что у нее есть возлюбленный.

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Оказывается, Ирина уже четыре года состоит в отношениях, но подробностями романа она не поделилась. Также она уточнила, что ей нравятся эти отношения.

"Есть возлюбленный. Это неважно кто. Не хочу выносить это в публичное пространство. Потому что у меня специфическое отношение к любви, и кто такой возлюбленный. Вообще форма, которую я понимаю для себя после двух браков, она немного отличается от стандартной. Где-то четыре года вместе", — рассказала продюсер.

Смотрите видео интервью Ирины Горовой:

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Отметим, как сообщал Главред, Катерина Репяхова рассказала поклонникам, что уходит из Stories и пообещала позже объяснить свой поступок. Блогер уже несколько дней не выходит на связь, что взволновало ее подписчиков.

А также Мурат Налчаджиоглу засветился на вечеринке в Киеве с загадочной брюнеткой. Судя по всему, бизнесмен долго не скучал после разрыва предыдущих отношений и нашел новую спутницу.

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Кто такая Ирина Горовая? Ирина Горова – соучредитель продюсерского центра и Генеральный директор Pomitni. В 2009 году совместно с Алексеем Потапенко (Потап) основали продюсерский центр MOZGI Entertainment. Ирина занялась управленческой и финансовой стороной бизнеса. Первыми артистами лейбла стала группа Потап и Настя (до 2017 года). В этот период Ирина выступает в качестве продюсера телевизионного проекта "Звезда + Звезда". В последующие годы в продюсерском центре появились новые артисты: группа Время и Стекло (до 2020 года), группа MOZGI, певица Michelle Andrade, альтернативная певица INGRET, хип-хоп проект U_C.

С 2018 года Ирина становится CEO и генеральным директором группы компаний Mozgi Group.

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