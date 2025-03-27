Евгений Кот и его жена назвали серьезный диагноз дочери

Пара прошла серьезное испытание, пока дожидалась результаты исследований.

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К счастью, с малышкой уже все хорошо / Коллаж Главред, фото Instagram/ tatarintseva.kot

Кратко:

Чем заболела дочь Евгения Кота

Что делали молодые родители

Украинский хореограф Евгений Кот и его жена, гимнастка Наталья Татаринцева рассказали о том, как серьезно заболела их маленькая 8-ми месячная дочка.

По словам молодой мамы, девочка заболела инфекционным заболеванием Розеола, которая вначале дает высокую температуру, а потом вызывает сыпь у ребенка. Историей болезни от имени малышки она делалась в Instagram.

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Евгений Кот с женой сообщили о диагнозе малышки / Фото Instagram/miss_lelya_kot

Татаринцева пишет, что вначале у девочки поднялась температура до 39. Мама с папой старались сбить ее, но когда она поднялась в третий раз за ночь, молодые родители приняли решение вызвать скорую. Тесты на грипп и ковид оказались отрицательными, поэтому врачи посоветовали просто наблюдать за малышкой.

Евгений Кот с женой сообщили о диагнозе малышки / Фото Instagram/miss_lelya_kot

"Температура исчезла, но на моем теле появилась сыпь. Мы поняли, что у меня розеола. Наш педиатр также это подтвердила. Признаки розеолы: первые три дня высокая температура и последующие 3-4 дня красная сыпь, которая сама проходит", — написала она.

Евгений Кот с женой сообщили о диагнозе малышки / Фото Instagram/miss_lelya_kot

Позже, Наталья Татаринцева написала, что у ребенка начались судороги и содрогания.

Евгений Кот с женой сообщили о диагнозе малышки / Фото Instagram/miss_lelya_kot

Невролог, к которому приехала пара предположил эпилепсию. Что подтвердить диагноз, ребенку нужно было лечь в стационар. После большого количества исследований и анализов, серьезные диагнозы, к счастью, не подтвердились.

Евгений Кот с женой сообщили о диагнозе малышки / Фото Instagram/miss_lelya_kot

"Единственное, что обнаружили, это последствия перенесенной розеолы и герпес 6 типа. Именно он дал осложнения на нервную систему", — подытожили родители замечательной девочки.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, украинский известный хореограф Женя Кот и его жена – гимнастка Наталья Татаринцева рассказали, как проходит воспитание их дочери Лели. В комментарии для программы "Утро в большом городе" спортсмены отметили, что у них был сложный период и они буквально не отходили от ребенка.

Ранее также Наталья Татаринцева сообщила, что она, ее муж и их 2-месячная дочь заболели на COVID-19. Как сообщила Наталья в своих соцсетях последние дни были сложными, с повышением температуры до 39,3°C.

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Кто такой Евгений Кот? Кот Евгений - украинский хореограф, режиссер-постановщик, участник и победитель шоу "Танцуют все!" и "Танцы со звездами", режиссер-постановщик номеров для шоу Х-фактор и Украина имеет талант на телеканале СТБ. Актер первого плана 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" и "Стражи грез". Судья проекта "Украина имеет талант" 2021.

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