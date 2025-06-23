Горячий поцелуй от жениха: в Сети появилось страстное фото с Огневич

Кратко:
- Злата Огневич заинтриговала кадрами со свадьбы с Ostrovskyi
- Позже "жених" показал поцелуи с певицей
Украинская певица Злата Огневич в последнее время свою личную жизнь не комментировала. Поэтому появление артистки в свадебном платье, да еще и в компании певца Ostrovskyi (Виталий Островский) вызвало у ее поклонников немало удивления.
Некоторые подозревают Огневич и Островского в пиар-романе: пара уже работала вместе в фильме 1+1 Украина "Рождество. Ты не один", поэтому вполне могла придумать новую коллаборацию "под соусом" романтики. Другие же больше верят в чувства артистов, и поздравляют их с новым этапом в жизни.
Сами певцы пока не комментируют "свадебные" кадры, но продолжают интриговать публику. К примеру, Островский в своем блоге в Instagram опубликовал пикантный кадр с Огневич - на фото Виталий без рубашки страстно целует Злату в шею.
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Кто такая Злата Огневич?
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
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