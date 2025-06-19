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С бывшим Каменских: Злата Огневич в свадебном платье засветила счастливый момент

Анна Подгорная
19 июня 2025, 20:50
969
Искры между Огневич и Ostrovskyi заметны невооруженным глазом.
Ostrovskyi, Злата Огневич
Злата Огневич личная жизнь - что у певицы с Ostrovskyi / коллаж: Главред, фото: instagram.com/therealostrovskyi, instagram.com/zlata.ognevich

Кратко:

  • Злата Огневич опубликовала кадры в подвенечном платье
  • Ее парой оказался артист, который ранее сотрудничал с Настей Каменских

После громкого расставания с победителем шоу "Холостячка-2", главной героиней которого была Злата Огневич, о личной жизни певицы известно не очень много. Время от времени ей приписывают различные романы, но все они остаются лишь слухами.

Другое дело - то, о чем рассказывает сама Злата. Так сегодня в ее блоге в Instagram появилось видео, на котором она в свадебном платье и с букетом появилась в объятиях певца Ostrovskyi (Виталий Островский). Пара подписала ролик: "Спасибо всем, кто был сегодня с нами в этот день".

видео дня

В комментариях мнения разделились: одни поздравляют Злату и Виталия со счастливым событием, другие убеждены, что это кадры со съемок нового клипа, где артисты выступят дуэтом. Сами звезды пока держат интригу.

Ostrovskyi, Злата Огневич
Злата Огневич личная жизнь - что у певицы с Ostrovskyi / instagram.com/zlata.ognevich
Ostrovskyi, Злата Огневич
Злата Огневич личная жизнь - что у певицы с Ostrovskyi / instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич и Ostrovskyi, вероятно, познакомились в конце прошлого года во время съемок сказочного музыкального фильма "Рождество. Ты не один", который на Сочельник показывали на 1+1 Украина. В нем они сыграли пару БЕЛЫХ - совершенных существ из безупречного мира.

Ostrovskyi, Злата Огневич
Ostrovskyi и Злата Огневич на съемках фильма "Рождество. Ты не один" / instagram.com/zlata.ognevich

Стоит отметить, что весной и летом 2024-го года Островский активно сотрудничал с другой украинской певицей, с которой ему также приписывали страстный роман. Речь идет про Настю Каменских. Сперва певец принял участие в съемках клипа NK "Moloko", а затем вышла их дуэтная песня и клип "Гріхи".

Ostrovskyi, NK
Ostrovskyi и NK тесно сотрудничали в 2024 году / instagram.com/kamenskux
Ostrovskyi, NK
Ostrovskyi и NK тесно сотрудничали в 2024 году / instagram.com/kamenskux

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Кто такая Злата Огневич?

Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

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