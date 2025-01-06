Известный поэт-песенник объяснил, зачем Ирина Билык пела на русском

Константин Гнатенко поделился воспоминаниями про певицу.

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Ирина Билык новости - Гнатенко высказался про творчество Ирины Билык / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Что рассказал Гнатенко:

Как сегодня работает Ирина Билык

Почему в прошлом звезда делала музыку на русском

Украинская певица Ирина Билык начинала свою музыкальную карьеру с украиноязычным репертуаром. Со временем в нем стали появляться тексты на русском, которые после полномасштабной войны артистка успешно переводит на украинский язык.

"Она – талантливый человек. Летом мы встречались с ней. Ирина перевела почти все свои знаковые русскоязычные песни на украинский. Сделала это довольно успешно. Она – хорошая поэтесса. И сейчас она работает исключительно с украиноязычным репертуаром", - рассказывает близкий друг Билык и поэт-песенник Константин Гнатенко в интервью Главкому.

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Константин познакомился с Ириной на заре ее карьеры, и даже написал для нее несколько хитов ("Я расскажу", "Пусть живет надежда", "Я не знаю"). Также он помогал Билык развивать собственный поэтический и музыкальный талант.

То, что в ее репертуаре стали появляться треки на русском языке, Гнатенко не осуждает. Он отмечает, что такое решение Ирины Билык было продиктовано реалиями того времени и банальным желанием артистки выжить в шоу-бизнесе.

"Вы знаете, я когда-то говорил с Эль Кравчуком об этом. Кстати, у него русскоязычных песен почти нет. Он объясняет это так: если ты пел по-русски – это был единственный способ хоть куда-нибудь попасть. Потому что с украинскими вообще нельзя было пробиться никуда, их никто не брал, никто не хотел и слушать, только надо было по-русски. У Иры на тот момент уже был ребенок и нужно было тоже жить. Поверьте мне, не от добра это делалось, когда она на русском начала петь", - вспоминает Константин Гнатенко.

Кто такая Ирина Билык / инфографика: Главред

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Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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