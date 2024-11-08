Ксения Мишина демонстративно "фыркнула" журналистке и сбежала - что произошло

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- Ксении Мишиной задали неприятный вопрос
- Актриса проигнорировала журналистку
Украинская актриса и ведущая Ксения Мишина отказалась отвечать журналистке на вопрос из-за ее скандального интервью на языке страны-оккупанта РФ.
Во время комментария для передачи "Ранок у великому місті" на телеканале ICTV Мишину попросили объяснить, почему она на отдыхе на Бали в марте 2024 года дала интервью на русском языке.
"Вы были на отдыхе и давали интервью на русском языке. Почему?" – спросила журналистка.
Такой вопрос заметно рассердил актрису, и она решила просто уйти.
"Давайте мы не будем об этом говорить. Ну серьезно – вы хотите об этом поговорить?" – сказала Ксения на повышенных тонах.
Личная жизнь Ксении Мишиной
Ранее Ксения Мишина состояла в отношениях с комиком Александром Эллертом, однако пара рассталась еще до полномасштабного вторжения. До него у Мишиной тоже был мужчина, с которым она жила в гражданском браке. От предыдущих отношений она воспитывает сына Платона.
Ксения Мишина - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, на Ксению Мишину понеслась волна хейта из-за того, что она дала интервью на русском языке. В сети начались громкие обсуждения, ведь украинцы не поняли поступка Ксении, а комментарии под ее интервью отключили.
А также ранее Ксения Мишина впервые подтвердила слухи о новом романе и поделилась новостью с поклонниками. Подписчики звезды написали множество комментариев, что в восторге от новости и снимков.
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