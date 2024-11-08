Ксения Мишина демонстративно "фыркнула" журналистке и сбежала - что произошло

Ксения Мишина заметно взволновалась во время интервью.

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Ксения Мишина попала в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ксения Мишина

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Ксении Мишиной задали неприятный вопрос

Актриса проигнорировала журналистку

Украинская актриса и ведущая Ксения Мишина отказалась отвечать журналистке на вопрос из-за ее скандального интервью на языке страны-оккупанта РФ.

Во время комментария для передачи "Ранок у великому місті" на телеканале ICTV Мишину попросили объяснить, почему она на отдыхе на Бали в марте 2024 года дала интервью на русском языке.

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"Вы были на отдыхе и давали интервью на русском языке. Почему?" – спросила журналистка.

Такой вопрос заметно рассердил актрису, и она решила просто уйти.

"Давайте мы не будем об этом говорить. Ну серьезно – вы хотите об этом поговорить?" – сказала Ксения на повышенных тонах.

Ксения Мишина / инфографика: Главред

Личная жизнь Ксении Мишиной Ранее Ксения Мишина состояла в отношениях с комиком Александром Эллертом, однако пара рассталась еще до полномасштабного вторжения. До него у Мишиной тоже был мужчина, с которым она жила в гражданском браке. От предыдущих отношений она воспитывает сына Платона.

Ксения Мишина - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, на Ксению Мишину понеслась волна хейта из-за того, что она дала интервью на русском языке. В сети начались громкие обсуждения, ведь украинцы не поняли поступка Ксении, а комментарии под ее интервью отключили.

А также ранее Ксения Мишина впервые подтвердила слухи о новом романе и поделилась новостью с поклонниками. Подписчики звезды написали множество комментариев, что в восторге от новости и снимков.

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