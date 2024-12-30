Леся Никитюк показала утреннюю идиллию с бойфрендом на редком фото

Леди Ле призналась, поладили ли двое ее любимых мужчин.

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Леся Никитюк личная жизнь - Леся Никитюк показала свежее фото с бойфрендом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

Леся Никитюк состоит в отношениях с Дмитрием Бабчуком

Ведущая поделилась постельным снимком с возлюбленным

В октябре украинская ведущая Леся Никитюк подтвердила, что в ее жизни появился новый бойфренд - у нее завязались романтические отношения с воином ВСУ Дмитрием Бабчуком. Это - первый "публичный" роман Леси Ивановны, прежде она ревностно оберегала свою личную жизнь от посторонних глаз.

Теперь же она время от времени делится с поклонниками своим счастьем. Так в своем блоге в Instagram Никитюк показала, как встретила предновогоднее утро.

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В ее постели оказались сразу два ее любимых мужчины - Дмитрий и ее пес Рафик. Они мирно лежали рядом с ведущей, которую очень порадовала эта умиротворяющая картинка.

Леся отметила, что Бабчук с ее любимцем нашли общий язык - песик принял возлюбленного своей хозяйки с большим энтузиазмом. "Они нашли друг друга", - подписала фото с Дмитрием и Рафиком Никитюк.

Леся Никитюк личная жизнь - Леся Никитюк показала свежее фото с бойфрендом / instagram.com/lesia_nikituk

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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