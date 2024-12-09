"Лживая, дешевая": известная украинская юмористка "прошлась" по Тине Кароль

Лера Мандзюк высказала свое мнение о Тине Кароль.

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Лера Мандзюк не понимает Тину Кароль / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

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Лера Мандзюк прокомментировала поездки Тины Кароль в поездах

Она не верит в искренность поступков певицы

Украинская стендап-комикеса Лера Мандзюк рассказала, что украинская певица Тина Кароль не должна ездить в поездах "Укрзалізниці" из-за своего высокого статуса.

В своем YouTube-проекте "Це не смішно" Мандзюк высмеяла ролик певицы, в котором она показала, как занимается аштанг-йогой в купе.

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"Не смешно, когда люди, которых мы уважаем, становятся мемами. Я хочу не позволить одной из таких людей стать мемом и сделаю для этого все, что в моих силах", – сказала Лера.

Комикеса отметила, что Тина Кароль в прекрасной физической форме, но обратила внимание на смешные моменты.

"Момент, что она едет в поезде и делает эти все спортивные этюды, и смешит всех нас. Но если задуматься, это не смешно. Я отказываюсь жить в мире, где прима Тина Кароль ездит в поезде "Укрзалізниці. Я не зря назвала ее примой, потому что так и есть. Этот титул ей дала не я, она его заслужила ", – заявила Мандзюк.

Лера также сказала, что при своем статусе Тина должна ездить на люксовых авто, а не в "вонючем поезде".

Тина Кароль / инфографика: Главред

"У нее классная растяжка, я руками не могу так развести, как она может развести ногами. Это прекрасно. Но не в вонючем поезде "Укрзалізниці", ну, пожалуйста. Я протестую против того, что демонстрируется лживая, дешевая скромность. Кто-то верит, что финансовое положение Тины Кароль не позволяет ей перемещаться по Украине на машине VIP-класса? Я не верю", - подытожила Лера.

Тина Кароль - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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