"Молоковоз наедет": Тина Кароль высмеяла Светлану Лободу прямо на сцене

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Украинская известная певица Тина Кароль во время концерта в Брюсселе посмеялась над украинской певицей Светланой Лободой.
На странице фан-клуба Кароль в соцсетях появилось видео, в котором певица общалась со зрителями. Один из поклонников снимал Тину на видео, и она спросила, кого он снимает.
"Спрашивают, кто такая", – сказал мужчина.
В ответ же Кароль пошутила и высмеяла Лободу.
"Кто такая? Скажите, Светка Лобода", - сказала певица.
В ответ зрители начали аплодировать, а Тина рассмеялась.
"Потому что где-то в TikTok была шутка, что если я начну писать книгу, то молоковоз наедет. Все понимают, о чем речь", – отметила артистка, вероятно, намекая на песню Лободы под названием moLOko.
Смотрите видео, как Тина Кароль пошутила над Светланой Лободой:
Тина Кароль - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.
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Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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