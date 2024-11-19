"Молоковоз наедет": Тина Кароль высмеяла Светлану Лободу прямо на сцене

Тина Кароль пошутила на сцене.

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Тина Кароль не сдержала смеха на концерте / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль, Светлана Лобода

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Тина Кароль поговорила с поклонниками

Певица подколола Светлану Лободу

Украинская известная певица Тина Кароль во время концерта в Брюсселе посмеялась над украинской певицей Светланой Лободой.

На странице фан-клуба Кароль в соцсетях появилось видео, в котором певица общалась со зрителями. Один из поклонников снимал Тину на видео, и она спросила, кого он снимает.

видео дня

"Спрашивают, кто такая", – сказал мужчина.

В ответ же Кароль пошутила и высмеяла Лободу.

"Кто такая? Скажите, Светка Лобода", - сказала певица.

В ответ зрители начали аплодировать, а Тина рассмеялась.

"Потому что где-то в TikTok была шутка, что если я начну писать книгу, то молоковоз наедет. Все понимают, о чем речь", – отметила артистка, вероятно, намекая на песню Лободы под названием moLOko.

Смотрите видео, как Тина Кароль пошутила над Светланой Лободой:

Тина Кароль на концерте в Брюсселе / фото: скрин t.me, ФанТина, Тина Кароль

Тина Кароль / инфографика: Главред

Тина Кароль - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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