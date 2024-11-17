Уже совсем мужчина: как выглядит сын Тины Кароль в канун своего 16-летия

Краткое сожердание:
- Тина Кароль приехала к сыну на 16-летие
- Вениамин Огир стремительно взрослеет и меняется
Украинская певица Тина Кароль редко, но всегда с гордостью показывает своего сына Вениамина. 18 ноября мальчику исполнится целых 16 лет, и он очень быстро из подростка превращается в очаровательного мужчину.
Артистка встретилась с парнем во время заграничных гастролей - Вениамин получает образование в Великобритании, из-за чего их с мамой встрече происходят реже, чем хотелось бы им обоим.
О том, что Кароль приехала к сыну в канун его Дня рождения, поклонники узнали из блога звезды в Instagram. Она опубликовала фото с сыном. В кадре она с любовью смотрит на своего единственного ребенка.
Стоит отметить, что Вениамин заметно повзрослел - он сменил прическу на более короткую, что добавило подростку мужественности и брутальности. Теперь сын Тины Кароль выглядит на фоне хрупкой мамы, как настоящий мужчина.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
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Также украинская певица Кристина Соловий объявила о завершении концертной деятельности. Звезда, которая в последнее время частенько попадает в скандалы, мотивировала свое решение.
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Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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