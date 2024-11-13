"Бегают мурашки": шикарная Тина Кароль заинтриговала нежными фото в одном пиджаке

Певица Тина Кароль порадовала поклонников новой фотосессией.

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Тина Кароль в новой фотосессии/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Коротко:

Тина Кароль снялась в новой фотосессии

Какой образ выбрала звезда

Что написала под своими фото

Украинская певица Тина Кароль, которая мало говорит о себе и своей личной жизни, порадовала поклонников свежими фото.

На своей странице в Instagram, звезда поделилась свежей фотосессией, которая необычайно ей идет. Так, она появилась на фото в светлых, молочных тонах. она была практически без макияжа и ее образ был стилизован очень необычным образом.

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В частности, на Тине был надет теплый двубортный оверсайз пиджак молочного цвета, который был застегнут наоборот, на спине. Кроме того, образ певица дополнила белыми колготками и матовыми босоножками на невысоком каблуке, с открытой пяткой и закрытым острым носком.

Тина также надела серьги из желтого металла и ограничилась легким макияжем в стиле нюд.

"Бігають мурашки, капають сльозинки, немає без кохання у житті родзинки", - шутливо подписала свой пост звезда.

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Напомним, ранее Главред уже сообщал о том, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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Брак Тины Кароль с Евгением Огиром В 2008 году Тина Кароль тайно вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира, пишет Википедия. 18 ноября 2008 года родила первого ребенка, сына Вениамина. Уже через три недели после родов певица вернулась на сцену. 28 апреля 2013 года муж умер от рака желудка. Потерю Евгения Огира исполнительница болезненно пережила и уже более 10 лет живет одна, не решаясь начать отношения. Тина Кароль посвятила мужу альбом "Помню", песни из которого до сих пор не может исполнять без слез. Особенно тяжелой для певицы является композиция "Выше облаков".

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