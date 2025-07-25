Марина Боржемская похвасталась взрослой дочкой-красавицей

Судья популярного проекта и блогер Марина Боржемская поздравила дочку.

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Марина Боржемская трогательно поздравила дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina

Кратко:

По какому поводу Боржемская обратилась к дочке

Что она написала

Украинская известная фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась фото своей младшей дочери, которую она родила от покойного боксера Вячеслава Узелкова.

На своей странице в Instagram, тренер и блогер показала девочку, которая празднует 25 июля свой день рождения. Девочке-подростку исполняется 13 лет.

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"Моя маленькая принцесса, я знаю, что с каждым годом ты взрослеешь, но для меня ты всегда будешь оставаться моей маленькой принцессой. Ты – особенная девочка в моей жизни, потому что именно ты мое вдохновение, мои крылья, моя бесконечная любовь. Ты мое солнышко в пасмурный день, нежный ветерок в жару, улыбка на моем лице, лучик надежды и веры. Сегодня твой день, твой праздник, день рождения твоего. И для меня, как мамы, это потрясающий день, потому что именно в этот день сбылась еще одна моя мечта – ты. Я желаю тебе быть свободной в своих проявлениях, иметь множество возможностей, уверенно идти по своему пути, знать себе цену, достойно отстаивать свои желания, права и жить по зову сердца и своим ценностям", - написала звездная мама.

Она также написала трогательное обращение к дочери: "Люблю тебя, моя Вселенная. И спасибо, что ты выбрала меня – это самое большое счастье в моей жизни".

Марина Боржемская трогательно поздравила дочь / Фото Instagram/uzelkova.marina

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Отметим, как сообщал Главред, жена украинского боксера Александра Усика – бизнесвумен Екатерина Усик – рассказала, как она познакомилась с мужем и что они пережили вместе. Екатерина отметила, что ей было 15 лет, когда начались отношения с боксером и первые три года были очень трудными, ведь Александр вел себя некорректно.

Ранее также Марина Боржемская, и попросила своих подписчиков поделиться идеями, где искать любовь, и своими рассказами про необычные знакомства.

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