"Моя самая сильная терапия": Салем признался, останется ли военным после войны

Шоумен-воин Даниэль Салем рассказал, каким видит свое будущее.

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Даниэль Салем про военную службу - чем воин займется после войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Кратко:

Салем на войне уже около трех лет

Защитник рассказал, чем планирует заняться, когда закончится война

Украинский актер и телеведущий Даниэль Салем встал на защиту Украины в первые дни полномасштабной войны. Сейчас он служит по контракту в разведывательно-диверсионном подразделении "12 друзей Оушена" (позывной "Сойер"), имел ранения и контузию.

В недавнем интервью для издания ТиКиїв военный признался, что после завершения войны планирует продолжать службу. Впрочем, он также не намерен отказываться и от мира шоу-бизнеса - Даниэль Салем хочет развивать свою актерскую карьеру.

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"После завершения войны я стопроцентно останусь военным - хочу работать на благо государства. Но и кино станет важной частью моей жизни. Играть и влиять на людей - моя самая сильная терапия. Мечтаю сниматься, путешествовать по Украине и миру... Съемки стали своеобразной терапией - когда включаются камеры, я будто возвращаюсь к себе и своим детским мечтам", - говорит шоумен и воин.

Даниэль Салем про военную службу - чем воин займется после войны / instagram.com/daniel_jihad_salem

Кроме карьеры артиста и военной службы Салем имеет еще одну очень важную часть жизни - воспитание дочери Санты-Луны. Девочка вместе с мамой живут за границей (Даниэль и Мария развелись в летом 2023 года после 17 лет вместе - прим. редактора), и приезжает к отцу, когда у него отпуск, а у нее - каникулы. Знаменитость всегда с большим теплом и трепетом отзывается про единственную дочь и высоко ценит минуты, проведенные вместе.

Даниэль Салем с дочерью Сантой-Луной / instagram.com/daniel_jihad_salem

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Кто такой Даниэль Салем? Даниэль Салем - украинский ресторатор, шоумен, телеведущий, актер. Был ведущим проектов "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; принимал участие в шоу "Танці з зірками-6" и "Голос країни-10". С начала полномасштабной войны защищает Украину от оккупантов. Служил в составе спецподразделения авиаразведки, сейчас - в разведывательно-диверсионном подразделении "12 друзей Оушена" (позывной "Сойер"). Был ранен и контужен.

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