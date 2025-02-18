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"Мы пришли к этому ужасу": актер "Сватов" пошел против Путина и раскрыл, почему

Алена Кюпели
18 февраля 2025, 14:40
327
Александр Феклистов откровенно рассказазал, что думает о нападении России на мирную Украину.
Звезда
Звезда "Сватов" рассказал о полномасштабном вторжении России в Украину / Коллаж Главред, фото скриншот

Вы узнаете:

  • Что говорит звезда "Сватов" о войне
  • Какую ответственность чувствует артист

Известный российский актер Александр Феклистов, который играл в сериале "Сваты", выступил на защиту украинцев вначале полномасштабного вторжения России в Украину, дал новое интервью.

Как рассказал он в разговоре с Катериной Гордеевой, вначале войны, он постоянно видел, как к россиянам обращаются украинские коллеги, призывая не молчать.

"Во мне это все бурлило. Это был многодневный и многочасовой диалог с собой, и в какой-то момент я достал телефон и сделал это", - говорит он о видео, которое артист записал в первые месяцы вторжения России.

Феклистов дал откровенное интервью
Феклистов дал откровенное интервью / Скриншот

По словам звезды "Сватов", когда он отправил то видео своим коллегам, они в один голос сказали, что это видео не нужно публиковать. "Но я настоял на своем. Мне кажется, что какую-то долю сочувствия и веры они получили", - делится артист.

Феклистов также добавляет, что его никто не просил удалять видео, но вместо этого просто закрыли спектакли с формулировкой: "Из-за выступления в публичном пространстве".

По словам артиста, у него большой круг общения и друзей из России, но также есть друзья из Украины. "Это вечная история - это мы или это я. Это я или это они сделали это. Конечно, это мы. И конечно, это я. Это все стало одно и то же. Это мы пришли к этому ужасу, мы, все вместе", - ответил актер на вопрос о том, стыдно ли ему быть русским.

Феклистов дал откровенное интервью
Феклистов дал откровенное интервью / Скриншот

Он также чувствует свою вину за то, что "отмахивался". "Я говорил себе внутренне, что я с этим дураком разговаривать не буду. Или я не хочу разговаривать на эти темы о человеке, у которого недостаточно информации. И внутренне себя оправдывал, говоря, что, мол, ну понятно, что у него недостаточно информации. Потому что он ленится и не может освоить компьютер и посмотреть, что происходит еще, кроме того, что ему говорят по телевизору. И это был такой внутренний протест и отгорожение", - наверняка имеет ввиду террориста Путина актер.

Я говорил себе внутренне, что я с этим дураком разговаривать не буду. Или я не хочу разговаривать на эти темы о человеке, у которого недостаточно информации.

По мнению Феклистова, они (народ - авт.) могли пойти другим путем. "Мы отказались от этого пути. Мы просто шли другим, параллельным путем", - добавляет он.

Отметим, в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину, актер записал видео обращение. В своем обращении артист выразил слова солидарности с украинцами и подчеркнул, что россияне испытывают огромный стыд из-за происходящего:

"Дорогие мои украинские коллеги. С кем я работал, кто меня помнит. Хочу вам выразить слова солидарности. Мы здесь в России испытываем, конечно, невероятный стыд в связи с произошедшим. Но это все мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина", - сказал Феклистов.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее звезда сериалы "Сваты", актриса Татьяна Кравченко, устроила настоящий скандал в России. Она едва не сорвала спектакль Гвоздь сезона, или Все билеты проданы в российском Санкт-Петербурге, а теперь умудрилась угодить в новый скандал.

Добавим, ранее Главред писал о том, что недавно российская актриса, которая поддерживает незаконное вторжение РФ в Украину, набросилась на Александра Феклистова из-за его позиции.

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Кто такой Александр Феклистов

Александр Васильевич Феклистов — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр и сценарист. Наиболее известен по роли Александра Берковича (Сан Саныча) в телесериале "Сваты".
В 2022 году выступил против вторжения России в Украину. В апреле записал видеообращение к Украине и украинцам.
В 2023 году уехал из России в Испанию.

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