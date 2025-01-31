Наталья Могилевская заговорила об еще одном ребенке - детали

Наталья Могилевская рассказала, о чем мечтает.

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Как Наталья Могилевская воспитывает детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

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Наталья Могилевская рассказала о своей мечте

Певица поделилась методом воспитания детей

Украинская певица Наталья Могилевская, которая удочерила двоих девочек-сестер во время полномасштабной войны в Украине, высказалась о материнстве.

На своей странице в соцсетях Наталья призналась, что мечтает стать многодетной мамой и очень хочет сына.

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Наталья Могилевская хочет сына / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская

Могилевская отметила, что практикует метод воспитания – "зеленая ручка" и старается подчеркивать достижения Софии и Мишель.

"Этот метод придумала мама одного мальчика. Она взяла зеленую ручку и вместо ошибок начала выделять зеленой пастой то, что было правильным. То есть она выбрала фокусироваться на том, что получается хорошо, вместо того, чтобы указывать на ошибки. В результате этого эксперимента у мальчика сильно возросла успеваемость в школе, он стал более мотивированным к обучению, ведь поверил в собственные силы. И не обязательно в школе, но и дома обращать внимание именно на то, что получается отлично: как быстро ты все убрал, ты придумал отличную игру, ты лучше всех шутил и так далее..." – призналась певица.

Наталья Могилевская воспитывает детей по методу "зеленая ручка" / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская

Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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