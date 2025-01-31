Наталья Могилевская заговорила об еще одном ребенке - детали

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- Наталья Могилевская рассказала о своей мечте
- Певица поделилась методом воспитания детей
Украинская певица Наталья Могилевская, которая удочерила двоих девочек-сестер во время полномасштабной войны в Украине, высказалась о материнстве.
На своей странице в соцсетях Наталья призналась, что мечтает стать многодетной мамой и очень хочет сына.
Могилевская отметила, что практикует метод воспитания – "зеленая ручка" и старается подчеркивать достижения Софии и Мишель.
"Этот метод придумала мама одного мальчика. Она взяла зеленую ручку и вместо ошибок начала выделять зеленой пастой то, что было правильным. То есть она выбрала фокусироваться на том, что получается хорошо, вместо того, чтобы указывать на ошибки. В результате этого эксперимента у мальчика сильно возросла успеваемость в школе, он стал более мотивированным к обучению, ведь поверил в собственные силы. И не обязательно в школе, но и дома обращать внимание именно на то, что получается отлично: как быстро ты все убрал, ты придумал отличную игру, ты лучше всех шутил и так далее..." – призналась певица.
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
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Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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