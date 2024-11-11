"Он меня и не любил": Злата Огневич рассказала, что произошло в ее личной жизни

Злата Огневич тяжело пережила неудачу в любви.

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Злата Огневич рассказала об участии в "Холостячке" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Злата Огневич

Кратко:

Злате Огневич было тяжело на проекте "Холостячка"

Андрей Задворский разбил сердце певице своим признанием

Украинская известная певица Злата Огневич когда-то была главной героиней шоу "Холостячка", но после окончания проекта ей пришлось обратиться к психотерапевту.

Как призналась певица и интервью Владимиру Ярославскому, она по-настоящему влюбилась в своего избранника на шоу.

"Если говорить о технической стороне процесса, то это очень тяжело. Это реалити дало выносливость, я теперь ничего не боюсь после этих графиков, очень сложных. В душевном плане этот проект кроме разбитого сердца принес мне все равно любовь. Я по-настоящему влюбилась", - поделилась Злата.

В финале шоу Огневич выбрала Андрея Задворского, но их отношения продлились всего полтора месяца. Кстати, инициатором разрыва был Задворский, который признался певице, что не любит ее.

"Он пришел ко мне после полутора месяцев встречаний и сказал, что он все-таки меня не любит и для него это был обман на самом деле. И, наверное, он меня и не любил. Он просто поддался общей атмосфере. Для меня это было очень тяжело. Я пошла к психотерапевту, и она меня вытащила со дна фактически", – рассказала Злата.

Смотрите видео интервью Златы Огневич:

Злата Огневич / инфографика: Главред

Злата Огневич - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Злата Огневич решила поменять прическу. Певица избавилась от длинных волос и сделала удлиненное каре до плеч, поскольку жаждет не только внутренних, но и внешних перемен.

А также ранее Злата Огневич рассказала неприятные новости о том, что собственник компании "Star Label", которая продавала билеты на ее концерты, Тарас Доненко исчез вместе со средствами за купленные билеты и не выходит на связь.

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Кто такая Злата Огневич? Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

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