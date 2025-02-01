"Ощутила тот мрак": дочь Сумской призналась о домогательствах от преподавателя

Анна Борисюк решила сделать публичное признание.

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Анна Борисюк - скандал в университете с преподавателем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Борисюк

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Анна Борисюк рассказала о насилии в университете, где училась

Актриса выступила за то, чтобы ликвидировать этот университет

Украинская актриса Анна Борисюк считает, что Киевский университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого нужно ликвидировать. Отметим, Анна окончила его летом 2023 года с отличием.

На своей странице в Instagram Борисюк сначала опубликовала видео одной из бывших студенток скандального университета, которая обвинила в сексуальных домогательствах и психологическом насилии украинского актера и преподавателя этого учебного заведения Юрия Высоцкого.

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Анна призналась, что тоже столкнулась с насилием от преподавателя, но подробности не раскрыла.

Анна Борисюк о домогательствах в университете / фото: скрин instagram.com, Анна Борисюк

"Эта боль до сих пор преследует и меня. Спасибо, что я с ней не наедине", – написала актриса.

Также дочь Ольги Сумской отметила, что она потеряла себя в этом учебном заведении.

Анна Борисюк не в восторге от учебы в университете / фото: скрин instagram.com, Анна Борисюк

"Мораль этого университета не подлежит изучению. Изучены должны быть способы быстрой ликвидации подобных "учебных эпидемий", чтобы обеспечить безопасность студентов, которые проносят полученные травмы через жизнь без понимания своего "Я". Я себя там потеряла, ощутила тот мрак, к которому даже прикипела, перешла в фазу вечного сна, от которого невозможно было проснуться. Да, это жестокая школа жизни, в каком-то смысле я обнулилась там", - пожаловалась Анна.

Анну Борисюк поддерживали близкие люди / фото: скрин instagram.com, Анна Борисюк

Стоит уточнить, что Анна Борисюк сделала заявление на фоне скандала с преподавателем и художественным директором "Молодого театра" Андрея Белоуса, которого одна из студенток обвинила в сексуальных домогательствах.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

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Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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Кто такая Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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