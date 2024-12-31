Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Младшая дочь Ольги Сумской бросает актерство: "Я вижу, как тяжело"

Анна Подгорная
31 декабря 2024, 10:40
49
Анна Борисюк идет вслед за своими амбициями.
Ольга Сумская, Анна Борисюк, Виталий Борисюк
Анна Борисюк оставляет театр ради другой профессии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Кратко:

  • После университета Анна Борисюк год проработала с родителями в театре
  • Теперь девушка решила попробовать силы в другой профессии

22-летняя Анна Борисюк продолжила актерскую династию и, после завершения театрального университета в 2023 году, целый год гастролировала с родителями, Ольгой Сумской и Виталием Борисюком, по Украине со спектаклями. После этого юная артистка убедилась, что сцены ей недостаточно.

Об этом звездная наследница сообщила в интервью для Люкс ФМ. Анна отметила, что планирует покинуть актерскую профессию ради занятия, которое стало увлекать ее еще в театральном.

видео дня

Второй после актерства страстью Борисюк оказался дизайн спортивной одежды. Девушка заявляет, что родители поддерживают ее поиски себя в этом мире.

"Я хочу наконец-то попробовать то, что откладывала, даже когда училась в университете. Я просто хочу продемонстрировать родителям в первую очередь, ну и себе, конечно, что аналитические и творческие способности могут сочетаться все-таки в одном человеке. ... Я вижу, как тяжело (в актерстве - прим. редактора) сегодня. Сумасшедшая конкуренция, театры забиты, кино снимается. Я это люблю, но мне этого недостаточно. Я хочу большего", - рассказала Анна Борисюк.

Ольга Сумская
Кто такая Ольга Сумская / инфографика: Главред

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что София Ротару появилась в Сети с русским поздравлением. После долгого молчания артистка публично обратилась к единственному сыну.

Также украинская певица и ведущая Оля Цибульская прокомментировала развод с мужем, которого она скрывала от публики. Фанаты предположили, что в отношениях звезды начались проблемы.

Читайте также:

Кто такая Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Ольга Сумская Виталий Борисюк новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Массированные штурмы ежедневно: командир взвода БпАК рассказал о тактике россиян

Массированные штурмы ежедневно: командир взвода БпАК рассказал о тактике россиян

10:43Украина
Полная капитуляция и отказ от территорий: в ISW назвали цель заявления Лаврова

Полная капитуляция и отказ от территорий: в ISW назвали цель заявления Лаврова

09:47Украина
Впервые в мире: воины ГУР уничтожили российский Ми-8 с помощью морского дрона

Впервые в мире: воины ГУР уничтожили российский Ми-8 с помощью морского дрона

09:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Не просто маркировка: почему на колесах пишут "R" - водители будут удивлены

Не просто маркировка: почему на колесах пишут "R" - водители будут удивлены

Знаки зодиака, которые обречены на небывалый успех в 2025 году

Знаки зодиака, которые обречены на небывалый успех в 2025 году

Оля Цибульская прокомментировала развод с мужем: "Просто не делаю"

Оля Цибульская прокомментировала развод с мужем: "Просто не делаю"

"Путин отступит": Огрызко описал сценарий для РФ на 2025, что переиграет войну

"Путин отступит": Огрызко описал сценарий для РФ на 2025, что переиграет войну

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

11:41

Сегодняшняя армия КНДР в Украине - еще "цветочки": эксперт описал новую угрозу

11:39

Новый исторический максимум: курс доллара "подскочил" перед Новым годом

11:25

Спустя 8 лет: завершился бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта

11:24

Прорыв российских ДРГ через границу: в ГПСУ прокомментировали ситуацию

11:08

Нашествие дронов с воздуха и моря: Крым содрогнулся от мощных взрывов - детали

Война затянется еще на 2-3 года, есть два сценария ухода Путина из власти – ЯковенкоВойна затянется еще на 2-3 года, есть два сценария ухода Путина из власти – Яковенко
10:45

Кто из путинистов-артистов отправился на концерт Кобзона в 2024 году

10:43

Массированные штурмы ежедневно: командир взвода БпАК рассказал о тактике россиян

10:42

Чем закусывать ром: как пьют напиток истинные ценители

10:40

Младшая дочь Ольги Сумской бросает актерство: "Я вижу, как тяжело"

Реклама
10:34

На лодках на правый берег: враг атакует Херсонщину, ситуация изменилась - СМИ

10:31

"Существует угроза": россияне стремятся достичь окрестностей Харькова

09:47

Полная капитуляция и отказ от территорий: в ISW назвали цель заявления Лаврова

09:43

Впервые в мире: воины ГУР уничтожили российский Ми-8 с помощью морского дрона

09:41

Анна Кошмал сделала неожиданное признание о своем весе - детали

09:27

Армия РФ продвинулась на Курщине: в ISW рассказали подробности

08:45

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:28

София Евдокименко показала свой роскошный отдых - Ротару отреагировала

08:16

Взрывы в Киеве и баллистическая угроза: враг атакует Украину ракетами и дронами

08:10

Путин явно покусал Трампамнение

08:02

Реальная оценка: в Пентагоне озвучили правду о потерях войск КНДР на Курщине

Реклама
07:52

"Я счастлива": предательница Ани Лорак готовится стать мамой

07:12

ВСУ восстановили ранее утраченные позиции на трех "горячих" направлениях - ISW

06:30

Россияне содрогнулись от масштабной атаки: дроны ударили по нефтебазе РФ, детали

06:10

Что происходит на фронте к концу года?мнение

05:55

Украину "трусит" почти 8-балльный шторм: когда закончится жесткая магнитная буря

05:00

Какой сегодня праздник 31 декабря 2024 года: как привлечь благополучие в дом

04:35

Как по-другому сказать "подарунок": стоит знать ряд благозвучных синонимовВидео

04:09

Весь год будут преследовать проблемы и трудности: что нельзя делать 31 декабря

03:30

Как правильно открывать шампанское на Новый год: главные правила

03:01

Почему собаки виляют хвостом: ветеринар дала исчерпывающий ответ

02:30

Путин дожмет Лукашенко: экс-глава МИД о вероятности вступления Беларуси в войнуВидео

02:00

Галь Гадот попала в больницу с огромным тромбом на восьмом месяце беременности

01:20

Два-три эсминца сделают залп по России: эксперт о сценарии войны РФ с НАТО

00:45

В Украине для солдат и сержантов упростили получение офицерских званий

30 декабря, понедельник
23:54

Потери под Покровском за сутки достигли почти 500 человек: какая ситуация на фронте

23:23

Юрий Горбунов высказался по кума Потапа: "Как ему жить"

23:18

Имеете ли вы лидерские качества: тест по картинке для тех, кто не боится правды

22:56

"Мне сказали 2 источника": Гордон - о "завершении" войны 30 декабря

22:53

Будут ли отключать свет на Новый год: в Раде расставили все точки над "і"

22:30

Зеленский уволил заместителя Ермака и руководителей двух ОГА: что известно

Реклама
22:17

Какая главная ошибка зимних поездок: совет механика, который сохранит двигатель

22:03

Нечесаная Екатерина Бужинская "засветилась" без макияжа

21:55

РФ накапливает силы для прорыва: какие угрозы появились для Херсона и Запорожья

21:44

Напиток моментально избавит от похмелья: простой рецепт

21:43

Едва сдерживал эмоции: чувствительный украинский стих от военного после пленаФото

21:38

Почему мед никогда не портится: неочевидный ответ удивит многих

21:20

Вывод войск ВСУ с Курщины: эксперт ответил, отдаст ли Зеленский приказ

21:00

Чтобы не разозлить Зеленую Змею: каких цветов лучше избегать в новогоднюю ночь

20:45

Путин продолжает наступать: в 2025 году Европа может изменить помощь УкраинеЭксклюзив

20:22

Обнимаются и плачут: военные впервые увидели и услышали родных после пленаФотоВидео

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять