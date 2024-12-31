Младшая дочь Ольги Сумской бросает актерство: "Я вижу, как тяжело"

Кратко:
- После университета Анна Борисюк год проработала с родителями в театре
- Теперь девушка решила попробовать силы в другой профессии
22-летняя Анна Борисюк продолжила актерскую династию и, после завершения театрального университета в 2023 году, целый год гастролировала с родителями, Ольгой Сумской и Виталием Борисюком, по Украине со спектаклями. После этого юная артистка убедилась, что сцены ей недостаточно.
Об этом звездная наследница сообщила в интервью для Люкс ФМ. Анна отметила, что планирует покинуть актерскую профессию ради занятия, которое стало увлекать ее еще в театральном.
Второй после актерства страстью Борисюк оказался дизайн спортивной одежды. Девушка заявляет, что родители поддерживают ее поиски себя в этом мире.
"Я хочу наконец-то попробовать то, что откладывала, даже когда училась в университете. Я просто хочу продемонстрировать родителям в первую очередь, ну и себе, конечно, что аналитические и творческие способности могут сочетаться все-таки в одном человеке. ... Я вижу, как тяжело (в актерстве - прим. редактора) сегодня. Сумасшедшая конкуренция, театры забиты, кино снимается. Я это люблю, но мне этого недостаточно. Я хочу большего", - рассказала Анна Борисюк.
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Кто такая Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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