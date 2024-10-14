Перестала скрывать: молодая жена путиниста Петросяна показала беременный живот

Татьяна Брухунова скинула с себя странные наряды чтобы рассказать о важном событии.

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Татьяна Брухунова новости - жена Петросяна сделала сэлфи во время беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova

Жена 79-летнего комика-путиниста и фаната войны в Украине Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в марте 2024 года объявила о рождении дочери - второго ребенка в их браке. Появление девочки по имени Матильда спровоцировало множество слухов: вызывала сомнения способность клоуна Петросяна зачать ребенка в столь преклонном возрасте.

Кроме того Брухунову ни разу не уличили в беременности в тот период, когда она носила под сердцем Матильду. Татьяна же утверждает, что просто мастерски скрывала беременность и рождение девочки, которая появилась, как выяснилось позже, еще в октябре 2023-го.

В июле жену Петросяна заподозрили в новой беременности. Тогда она оправдалась, будто все еще не скинула лишни вес после вторых родов.

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Однако недавно клубок слухов вокруг Петросяна, Брухуновой их детей и запутался еще туже - Татьяна опубликовала в своем блоге в Instagram сэлфи с уже внушительно округлившимся животом.

Этот снимок она якобы приурочила к первому Дню рождения Матильды, который девочка отмечала на днях. Однако он все же породил слухи о том, что в семье пропутинского клоуна Петросяна и его нервной женушки появится третий малыш.

Татьяна Брухунова новости - жена Петросяна сделала сэлфи во время беременности / instagram.com/bruhunova

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

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