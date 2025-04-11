Популярному американскому актеру диагностировали смертельное заболевание

У американского актера, который наиболее известен по роли доктора Марка Слоана в сериале "Анатомия страсти" Эрика Дейна диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). Об этом он рассказал эксклюзивно изданию PEOPLE.
"Мне поставили диагноз БАС", — делится он. "Я благодарен, что моя любящая семья рядом со мной, пока мы проходим эту следующую главу", - добавил он.
Что такое БАС (боковой амиотрофический склероз)
Боковой амиотрофический склероз характеризуется прогрессирующим поражением двигательных нейронов, сопровождаемым параличом (парезом) конечностей и атрофией мышц. Выживаемость пациента после постановки диагноза составляет от 5 до 12 лет.
52-летний актер женат на Ребекке Гейхарт, и у пары двое детей: Билли Беатрис, 15 лет, и Джорджия Джеральдин, 13 лет.
"Я чувствую себя счастливым, что могу продолжать работать, и с нетерпением жду возвращения на съемочную площадку "Эйфории" на следующей неделе", — сказал он. "Я любезно прошу вас предоставить моей семье и мне уединение в это время", - добавил актер.
Дейн, который играет патриарха семьи Джейкобс в "Эйфории", должен начать съемки третьего сезона популярного шоу HBO 14 апреля.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур до сих пор купается с сестрами и спит с матерью. Семейные чудачества Румер Уиллис считает абсолютной нормой.
Ранее также оскароносная актриса Анжелика Хьюстон раскрыла секрет, который хранила целых шесть лет - в 2019 году, после съемок третьей части фильма о Джоне Уике, у нее была диагностирована онкология.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред