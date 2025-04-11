Популярному американскому актеру диагностировали смертельное заболевание

Артист просит оставить его и его семью в покое и дать им время.

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У Эрика Дейна диагностировали смертельное заболевание / Коллаж Главред, фото Instagram/realericdane

У американского актера, который наиболее известен по роли доктора Марка Слоана в сериале "Анатомия страсти" Эрика Дейна диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). Об этом он рассказал эксклюзивно изданию PEOPLE.

"Мне поставили диагноз БАС", — делится он. "Я благодарен, что моя любящая семья рядом со мной, пока мы проходим эту следующую главу", - добавил он.

Что такое БАС (боковой амиотрофический склероз) Боковой амиотрофический склероз характеризуется прогрессирующим поражением двигательных нейронов, сопровождаемым параличом (парезом) конечностей и атрофией мышц. Выживаемость пациента после постановки диагноза составляет от 5 до 12 лет. видео дня

52-летний актер женат на Ребекке Гейхарт, и у пары двое детей: Билли Беатрис, 15 лет, и Джорджия Джеральдин, 13 лет.

Эрику Дейну диагностировали смертельное заболевание / Фото Instagram/ realericdane

"Я чувствую себя счастливым, что могу продолжать работать, и с нетерпением жду возвращения на съемочную площадку "Эйфории" на следующей неделе", — сказал он. "Я любезно прошу вас предоставить моей семье и мне уединение в это время", - добавил актер.

Эрику Дейну диагностировали смертельное заболевание / Фото Instagram/ realericdane

Дейн, который играет патриарха семьи Джейкобс в "Эйфории", должен начать съемки третьего сезона популярного шоу HBO 14 апреля.

Эрику Дейну диагностировали смертельное заболевание / Фото Instagram/ realericdane

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