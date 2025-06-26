Популярной российской актрисе грозит серьезное наказание за сошенничество

Целых шесть человек написали заявление на россиянку Ларису Гузееву.

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Ларису Гузееву требуют привлечь к ответственности / Коллаж Главред, фото Instagram/ _larisa_guzeeva_

Кратко:

Почему требуют наказать Ларису Гузееву

В чем ее подозревают

Российская скандальная актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая внесена в базу "Миротворец" за посещение оккупированного Россией Крыма, может понести серьезное наказание за мошенничество.

Как пишут российские пропагандисты, Гузеева рекламировала бизнес одного из предпринимателей-мошенников.

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Этот человек занимался продажей вилл на Бали. Сейчас предпринимателя подозревают в мошеннических действиях — он получал большие суммы за дома, а потом исчезал.

Гузеева рекламировала мошенника / Фото Instagram/_larisa_guzeeva_

"Шесть россиян подали заявление с требованием проверить Ларису Гузееву на возможное соучастие в мошенничестве. По их мнению, она причастна к обману людей на сотни тысяч долларов, которые хотели купить виллы на острове Нуса Пенида, но их кинули", - пишут пропагандисты.

Покупатели рассказывают, что бизнесмен продавал 68-метровые дома на Бали за 200 тысяч долларов, а когда пришло время сдавать объекты в пользование, просто исчез с радаров. Одна из пострадавших утверждает, что хотела купить виллу в 2022 году, поведясь на рекламу с Ларисой Гузеевой. Заплатила около 140 000 долларов криптой и наличными. Но в итоге стройку заморозили, и ключи от виллы она так и не получила.

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Напомним, ранее Главред писал, что Ларису Гузееву заметили в МВДизраильского города Хайфа, где ранее на миграционной проверке засветился Джиган. Медиа также отмечает, что сама ведущая ранее в своем фирменном стиле отреагировала на слухи об эмиграции, назвав дебилами тех, кто "собирает сплетни".

Ранее также телеведущая Роза Сябитова рассказала, что после совместных съемок у ее коллеги Ларисы Гузеевой и комика Гарика Харламова, которые в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, завязалась дружба.

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