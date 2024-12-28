Предательница Татьяна Овсиенко показалась впервые за долгое время - как выглядит

Татьяна Овсиенко засветилась на телевидении.

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Татьяна Овсиенко сделала редкий выход / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Татьяна Овсиенко

Кратко:

Татьяну Овсиенко пригласили на росшоу

Чем болеет певица

Российская певица Татьяна Овсиенко, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, долгое время не появлялась в общественности.

Как сообщают росСМИ, молчунью пригласили на новогодний выпуск одного из шоу.

видео дня

Отметим, Овсиенко долгое время не показывалась на публике, а ранее ее обвиняли в алкоголизме. Совсем недавно она призналась, что болеет и страдает от болей в позвоночнике.

Также певица поделилась, что ей необходимо заниматься в тренажерном зале и посещать бассейн, но лень берет свое.

Татьяна Овсиенко на концерте / фото: скрин t.me/sarafannoe_radio7

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак поделилась неудачной фотографией, после чего поклонники подумали, что она беременна. Также певица показала новогодний декор своего дома.

А также Альбина Джанабаева показала, как у нее прошел этот год и засветила на видео лицо своей дочери Агаты от Валерия Меладзе.

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