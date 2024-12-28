Предательница Татьяна Овсиенко показалась впервые за долгое время - как выглядит

Кратко:
- Татьяну Овсиенко пригласили на росшоу
- Чем болеет певица
Российская певица Татьяна Овсиенко, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, долгое время не появлялась в общественности.
Как сообщают росСМИ, молчунью пригласили на новогодний выпуск одного из шоу.
Отметим, Овсиенко долгое время не показывалась на публике, а ранее ее обвиняли в алкоголизме. Совсем недавно она призналась, что болеет и страдает от болей в позвоночнике.
Также певица поделилась, что ей необходимо заниматься в тренажерном зале и посещать бассейн, но лень берет свое.
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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак поделилась неудачной фотографией, после чего поклонники подумали, что она беременна. Также певица показала новогодний декор своего дома.
А также Альбина Джанабаева показала, как у нее прошел этот год и засветила на видео лицо своей дочери Агаты от Валерия Меладзе.
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