Путиниста Певцова выгоняют со всех рабочих мест в РФ

Свихнувшегося путиниста Певцова не хотят видеть даже в его родных местах, где он работал долгое время.

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Певцов скоро останется без работы / Коллаж Главред, фото Instagram/ dima_pevtsov

Кратко:

Певцова убрали из фойе театра

Актер прокомментировал ситуацию

Российский оголтелый актер-путинист, который в последнее время сильно ударился в религию Дмитрий Певцов, лишается постепенно всех работ в террористической России. По крайней мере тех, что касаются искусства и его непосредственной профессии актера.

14 января фото артиста убрали из фойе российского театр "Ленком". Певцов прокомментировал щекотливую ситуацию пропагандистскому изданию Стархит.

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"Я прослужил в театре 33 года — с весны 1991-го, свою последнюю „Юнону" сыграл 24 ноября 2024 года. Сегодня, 14 января 2025 года, мою фотографию убрали со стены в фойе „Ленкома". Наконец, после почти двухмесячной неизвестности, наступила ясность: государственное бюджетное учреждение культуры „Московский театр Ленком Марка Захарова" в моих услугах более не нуждается. Официально мне об этом никто не скажет, но у нас уже так повелось", — сказал путинист.

По словам актера, который поддерживает убийства мирных людей, он не знает, почему так случилось.

"И год назад, и сейчас у меня есть время, силы и желание играть на сцене, поэтому все вопросы не ко мне. Но на сцену „Ленкома" я уже не выйду, хотя это не означает, что я перестал быть артистом", — заявил Певцов.

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Ранее Главред писал о том, что в одной из пропагандистских программ на YouTube, Певцов отвечал на короткие вопросы авторов программы. Так, на вопрос о том, хотел бы Певцов стать президентом, актер начал восхвалять российского диктатора Путина, при этом оправдывая все его действия "волей божьей".

Ранее также Дмитрий Певцов, который одним из первых поддержал войну в Украине, поразил своим цинизмом в отношении мобилизированных россиян. Пафосные речи перед будущими смертниками пропутинский артист произносил в дорогущем костюме.

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