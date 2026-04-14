"Ложусь с ним в постель": Симоньян не похоронила мужа физически

Кратко:
- Где находится тело Кеосаяна
- Как его хранит пропагандистка Симоньян
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает террористическую войну РФ против Украины, и которая якобы болеет раком груди, сделала признание, от которого стынет в жилах кровь.
Как пишут российские пропагандисты, Симоньян не похоронила своего мужа. Более того, кремированное тело путиниста Тиграна Кеосаяна стоит у Симоньян на прикроватной тумбочке.
"Мой каждый день начинается с мысли о нем и заканчивается. Так хотя бы что-то есть со мной рядом. Я по-прежнему ложусь в постель со своим мужем. А что ты мне предлагаешь сделать? Спрятать это в шкаф? Я же знаю, что он рядом. Знаю, что он рад, что это так", — рассказала она.
По словам пропагандистки, Кеосаян говорил Симоньян, что хочет быть похоронен во дворе своего дома, который они строили.
"Где мы будем лежать, мы договорились давным-давно. У нас в доме, который мы строили пять лет и наконец достраиваю теперь уже я, мы туда уже въехали, — там пиния посажена. Я буду лежать под этой пинией. И ты будешь со мной рядом". Я сказала: "Конечно, Тиграша, так и будет". И сейчас я строю стеклянный саркофаг. Пока его прах рядом со мной, на прикроватной тумбочке. Потом я попрошу мой прах и его прах перемешать и поставить в этот саркофаг. И мы там будем с ним, под пинией. Ничего в этом нет грустного", — раскрыла она.
Ранее Главред сообщал, что организаторы Евровидения 2026 в Вене ввели новые правила. Теперь во время конкурса на концерт можно будет проносить только огнеупорные флаги.
Ранее также стало известно, что Украина на этой неделе опустилась в прогнозах букмекеров на eurovisionworld.com.
Вас также может заинтересовать:
- Симоньян рассказала, что у нее неизлечимо и тяжело болен ребенок
- "Пойду к Тиграну": пропагандистка Симоньян совершила попытку суицида
- Меня устраивает: пропагандистка Симоньян готовит семью к своей смерти
О персоне: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.
С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.
