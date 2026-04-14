"Ложусь с ним в постель": Симоньян не похоронила мужа физически

Пропагандистка Симоньян поделилась жуткими подробностями своей личной жизни с покойным Кеосаяном.

https://glavred.info/starnews/simonyan-ne-pohoronila-muzha-fizicheski-lozhus-s-nim-v-postel-10756580.html Ссылка скопирована

Симоньян сообщила, что ее муж-путинист находится в ее спальне

Кратко:

Где находится тело Кеосаяна

Как его хранит пропагандистка Симоньян

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает террористическую войну РФ против Украины, и которая якобы болеет раком груди, сделала признание, от которого стынет в жилах кровь.

Как пишут российские пропагандисты, Симоньян не похоронила своего мужа. Более того, кремированное тело путиниста Тиграна Кеосаяна стоит у Симоньян на прикроватной тумбочке.

видео дня

"Мой каждый день начинается с мысли о нем и заканчивается. Так хотя бы что-то есть со мной рядом. Я по-прежнему ложусь в постель со своим мужем. А что ты мне предлагаешь сделать? Спрятать это в шкаф? Я же знаю, что он рядом. Знаю, что он рад, что это так", — рассказала она.

По словам пропагандистки, Кеосаян говорил Симоньян, что хочет быть похоронен во дворе своего дома, который они строили.

Ранее Симоньян вышла на сцену без парика / Фото скриншот

"Где мы будем лежать, мы договорились давным-давно. У нас в доме, который мы строили пять лет и наконец достраиваю теперь уже я, мы туда уже въехали, — там пиния посажена. Я буду лежать под этой пинией. И ты будешь со мной рядом". Я сказала: "Конечно, Тиграша, так и будет". И сейчас я строю стеклянный саркофаг. Пока его прах рядом со мной, на прикроватной тумбочке. Потом я попрошу мой прах и его прах перемешать и поставить в этот саркофаг. И мы там будем с ним, под пинией. Ничего в этом нет грустного", — раскрыла она.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред