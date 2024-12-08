"Состояние - стабильно тяжелое": сын Лесика рассказал про самочувствие музыканта

Олег Турко-младший также раскрыл подробности операции папы.

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Лесик Турко в реанимации - что происходит с Лесиком после остановки сердца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesyksam

Вкратце:

После остановки сердца Лесик (Олег) Турко оказался в реанимации

Его сын рассказал, как артист чувствует себя, и раскрыл подробности операции на сердце

57-летний украинский музыкант Олег Турко, известный, как Лесик из группы Dzidzio и ЛесикСам, 5 декабря попал в реанимацию с остановкой сердца. Артисту стало плохо во время концерта Натальи Бучинской, и он потерял сознание прямо на сцене.

О том, что происходило с Лесиком, сообщил его сын на своей странице в Facebook. Он подтвердил, что его отец в мае перенес сложную операцию на сердце, после чего был вынужден оставить сцену из-за реабилитации.

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"Папа в этом году (май, 2024 г.) перенес сложнейшую операцию на сердце, во время которой ему заменили 4 клапана и аорту. После нескольких месяцев реабилитации он снова вышел на сцену, потому что чувствовал что ему этого не хватает. ... В настоящее время он находится в реанимационном отделении в одной из больниц Львова", - написал Турко-младший.

Позже он также опубликовал слова благодарности всем, кто поддерживает его отца, а также рассказал, как Лесик Турко чувствует себя сейчас. "Лесик (Олег Турко) сейчас находится в реанимационном отделении. Состояние - стабильно тяжелое. Говорит короткими фразами, узнает родных и друзей", - сообщил сын музыканта.

Лесик Турко в реанимации - что происходит с Лесиком после остановки сердца / facebook.com/guideolegturko

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