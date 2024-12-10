"Стояла и меня колотило": Сумская призналась, почему и сегодня ревнует мужа

Ольга Сумская не стала скрывать, что от ревности она порой забывается.

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Ольга Сумская рассказала про ревность в браке с Виталием Борисюком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Что сказала Ольга Сумская:

Актриса призналась, что ревнива

Она поделилась недавней историей, как делала замечание мужу

Семья украинских актеров Ольга Сумская и Виталий Борисюк вместе уже 28 лет, и кажется, что с годами их союз только крепнет. Более того - до сих пор в их паре бушуют нешуточные страсти.

Ольга Сумская сама рассказала об этом в комментарии для Люкс ФМ. Она призналась, что до сих пор может приревновать возлюбленного и устроить ему громкую сцену.

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Актриса отмечает: конфузы случаются даже на работе вопреки тому, что оба супруга - признанные актеры с многолетним опытом. Она старается себя контролировать, но это удается далеко не всегда.

"Я ревнивая. У нас есть спектакль "Боинг", мы сделали такое омоложение стюардесс, зашли другим составом молодые актрисы. Виталик играл с молодыми партнершами и там такой танец, там такие объятия, что я стояла за кулисами и так меня колотило. Я справилась, но потом могла сказать ему: "Что это ты так обнимаешь?". А он говорит: "Я же должен сделать так, чтобы зритель поверил". Ну забываюсь, понимаете? Мы - женщины, это нам присуще", - поделилась Ольга Сумская.

Кто такая Ольга Сумская / инфографика: Главред

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Кто такая Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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