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"Там начался ужас": Камалия раскрыла подробности ссор с дочерью экс-мужа

Анна Подгорная
19 февраля 2025, 16:51
62
Татьяна, по словам певица, стала причиной ее разрыва с Мохаммадом Захуром.
Камалия с дочерями
Камалия раскрыла детали непростых отношений с дочерью Мохаммада Захура / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Краткое содержание:

  • Два года назад Камалия завершила 20-летние отношения с мужем
  • Причиной стали ссоры с его дочерью от первого брака

Украинская певица Камалия весной 2023 года объявила, что расстается с мужем, британо-пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром, после 20 лет вместе. И лишь год спустя она призналась - их брак разбила другая женщина.

Правда, ею оказалась Татьяна - старшая дочь Захура от предыдущего брака с россиянкой. Камалия рассказала, что в начале полномасштабной войны ей пришлось жить в Лондоне под одной крышей с Татьяной. Между женщинами возникали ссоры на политической почве - певица остро высказывалась на счет россиян, а дочь ее мужа воспринимала это на свой счет и счет своей матери.

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Когда ситуация стала накаляться, Захур начал заступаться за Татьяну, а не за Камалию. Артистка приняла это, как сигнал, что брак с мужем дал трещину.

Камалия, Мохаммад Захур
Камалия раскрыла детали непростых отношений с дочерью Мохаммада Захура / instagram.com/kamaliyaofficial

    едавно в интервью Люкс ФМ звезда призналась, что ее отношения с Татьяной и до войны были сложными. Ехать к дочери мужа Камалия отказывалась даже под страхом смерти, но сдалась ради дочерей.

    "Захур поехал (к дочери - прим. редактора) за два дня до полномасштабного вторжения с моими детьми, и они, конечно, звали меня с собой. И когда я узнала, куда он везет нас, категорически сказала: "Я лучше погибну здесь под пулями, под ракетами, чем я поеду под одну крышу с Таней". Все же они выманили меня в марте приехать, потому что они звонили по телефону, дети, и плакали. Я уехала, но там начался ужас. Она постоянно какие-то пакости делала. Я Захуру говорила, он мне не верил, не обращал внимания. Она постоянно называла меня "кукушкой", потому что я, типа, бросила своих детей. А я как приехала за границу, мне постоянно нужно было ездить, я в самолетах каждые три дня находилась. Потому что сразу начала ездить, давать благотворительные вечера по разным европейским странам", - вспоминает Камалия.

    Камалия
    Кто такая Камалия / инфографика: Главред

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    Кто такая Камалия

    Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

    По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

    В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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