Певица Алсу дала два сольных концерты в Москве, где показала своего сына.

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Певица Алсу дала сольные концерты / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Популярная российская певица Алсу, которая молчит о том, что Россия напала на Украину, наконец-то решилась показать своего тайного сына.

Как пишут пропагандистские СМИ, Алсу впервые показала общественности своего 8-летнего сына Рафаэля, которого она родила от теперь уже бывшего мужа Яна Абрамова.

"Сегодня я пою для тебя", — обратилась к наследнику Алсу.

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Алсу, которая устроила сольный концерты в Москве после долгого перерыва на семейную жизнь, не смогли пропустить родители звезды. Певица больше всего переживала за то, что скажет мама. "Впервые за 25 лет не услышала от мамы критики", — призналась Алсу на своем концерте в Доме музыки. "Спасибо родителям за жизнь, за красивую жизнь. Спасибо за возможности и веру в меня", — отреагировала артистка.

Кто такая Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

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Ранее росСМИ написали, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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