"Уже завязал": предательница Королева вскрыла правду о своем муже-путинисте

Наташа Королева рассказала о занятиях своего мужа.

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Наташа Королева рассказала о своем муже / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Вы узнаете:

Наташа Королева рассказала о переменах Сергея Глушко

Предательница похвалилась гонорарами мужа

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но молчит о нападении РФ на Украину и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта, призналась, что ее муж-путинист Сергей Глушко завязал со стриптизом.

Как рассказала предательница пропагандистским росСМИ, ее муж кардинально сменил профессию.

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"Серега давно уже завязал с большим стриптизом. Он переквалифицировался в художника. Пишет потрясающие портреты и дорого их продает", - сказала Королева.

Также запроданка отметила, что гонораров ее мужа хватает на то, чтобы возить ее по санаториям и на Мальдивы.

"В общем, вот так", - отметила певица.

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Отметим, как сообщал Главред, Ольга Сумская призналась, что дочь просит не вмешиваться в ее личную жизнь. Актриса поделилась, что ее младшая дочь Анна Борисюк не желает, чтобы кто-то ей давал советы.

А также Маричка Падалко объяснила, почему ее коллега и подруга Лидия Таран решилась уехать из Украины и уже три года живет с дочерью Василисой во Франции. Оказывается, Таран уехала во Францию из-за того, что она с дочерью жила в опасном районе Киева, который в начале полномасштабной войны постоянно был под обстрелами.

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Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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