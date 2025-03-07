"Уже завязал": предательница Королева вскрыла правду о своем муже-путинисте

Вы узнаете:
- Наташа Королева рассказала о переменах Сергея Глушко
- Предательница похвалилась гонорарами мужа
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но молчит о нападении РФ на Украину и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта, призналась, что ее муж-путинист Сергей Глушко завязал со стриптизом.
Как рассказала предательница пропагандистским росСМИ, ее муж кардинально сменил профессию.
"Серега давно уже завязал с большим стриптизом. Он переквалифицировался в художника. Пишет потрясающие портреты и дорого их продает", - сказала Королева.
Также запроданка отметила, что гонораров ее мужа хватает на то, чтобы возить ее по санаториям и на Мальдивы.
"В общем, вот так", - отметила певица.
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А также Маричка Падалко объяснила, почему ее коллега и подруга Лидия Таран решилась уехать из Украины и уже три года живет с дочерью Василисой во Франции. Оказывается, Таран уехала во Францию из-за того, что она с дочерью жила в опасном районе Киева, который в начале полномасштабной войны постоянно был под обстрелами.
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Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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