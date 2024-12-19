В Париже насмерть сбили российскую телеведущую

Она даже не переходила дорогу, а стала случайной жертвой ДТП.

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В Париже погибла российская ведущая / Коллаж Главред, фото Стархит

Вы узнаете:

Что произошло с ведущей

Как она погибла

В террористической России сообщают о том, что в Париже машина насмерть сбила телеведущую и модель Светлану Савицкую, которой было 34 года.

Как пишет пропагандистское издание Стархит, два авто навстречу столкнулись лоб в лоб. Один резко свернул и попал в пешехода. "Им оказалась наша Света. Мама просит молиться о восхождении ее светлой души каждого, кому она дорога и любима, 40 дней", — раскрыла знакомая погибшей.

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Близкие Светланы поделились, когда пройдут похороны.

Ведущая строила успешную карьеру за границей, она украшала обложки таких модных журналов, как L’Officiel и Bazaar, а также снималась для Glamour.

Савицкая была и ведущей на RU TV, "Пятнице!", Europa Plus TV и ЖАРА TV. Блондинка выпускала свои песни, в сентябре вышел ее последний трек "Супермен".

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Ранее Главред писал о том, что 18 декабря умер украинский кобзарь и бандурист Остап Киндрачук. Ему было 87 лет. Трагическое известие сообщил Василий Чепурный на своей странице в Facebook.

Напомним, в террористической России на 58-м году жизни скончался солист группы На-На. Владимир Левкин. О кончине экс-солиста группы "На-На" сообщила его жена.

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