В семье Мадонны случилось горе: "Я рада, что он больше не страдает"

Королева поп-музыки потеряла близкого человека.

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Мадонна новости - умер брат Мадонны Кристофер Чикконе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Последние несколько месяцев у Мадонны были особенно тяжелыми: сперва умерла ее мачеха - женщина, которая воспитывала артистку, когда ее мать умерла; а теперь стало известно, что ушел из жизни младший брат поп-дивы - художник Кристофер Чикконе.

Об этом в своем блоге в Instagram сообщила сама Мадонна. "Моего брата Кристофера больше нет. Он так долго был для меня самым близким человеком. Трудно объяснить нашу связь. Но она выросла из понимания того, что мы не такие, как все, и что общество будет жестоко расправляться с нами за то, что мы не следуем статус-кво. ... Он был художником, поэтом и визионером. Я восхищалась им. У него был безупречный вкус. ... Мы вместе покоряли самые высокие вершины. И барахтались в самых низких пропастях. Но каким-то образом мы всегда находили друг друга, держались за руки и продолжали танцевать. ... Мы нашли путь друг к другу. Я делала все возможное, чтобы он жил как можно дольше. Под конец ему было очень больно. Мы снова взялись за руки. Мы закрыли глаза и танцевали. Вместе. Я рада, что он больше не страдает. Таких, как он, больше не будет. Я знаю, что он где-то танцует", - написала певица.

Смерть Кристофера Чикконе наступила из-за онкологии. Ему было 63 года (на два года младше Мадонны).

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Кристофер Чикконе имел большое влияние на певицу в начале ее карьеры. Сперва он был танцором в ее труппе во время выступлений и на съемках клипов. Затем стал режиссером и креативным директором шоу, с которыми Мадонна ездила в турне.

Их отношения стали натянутым в начале двухтысячных: были ссоры из-за денег и биографического романа "Жизнь с моей сестрой Мадонной", в котором Кристофер не очень сдержанно отзывался про звезду. К тому же певица однажды уволила брата и даже не предупредила его, что берет на его работу другого человека.

Впрочем, годы спустя Кристофер и Мадонна Чикконе все же помирились. Онкология Кристофера сплотила их, и последние страшные мгновения его жизни он прошел вместе со звездной сестрой.

Мадонна новости - умер брат Мадонны Кристофер Чикконе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Кто такая Мадонна? Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.

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