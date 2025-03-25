Внучка Софии Ротару поразила дорогущим платьем украинского бренда

Соня Евдокименко показала эффектный лук.

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Соня Евдокименко восхитила своим луком / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соня Евдокименко

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Соня Евдокименко показалась во время прогулки

Модель одела платье украинского бренда

Внучка украинской известной певицы Софии Ротару – модель Соня Евдокименко – провела время на природе.

На своей странице в Instagram Соня показала снимки, на которых позировала в красивом платье.

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"Ощущения весны", – отметила модель.

На фото Евдокименко позировала в желтом платье с цветочным принтом и сером жакете, дополнив образ сумкой в молочном и коричневом оттенках.

Соня Евдокименко в стильном образе / фото: скрин instagram.com, Соня Евдокименко

Как стало известно, модель выбрала платье от украинского бренда Poustovit, а его основательница Лилия Пустовит является крестной мамой Сони. Стоимость платья - 9028 грн со скидкой, а полная - 23 470 грн.

Соня Евдокименко на природе / фото: скрин instagram.com, Соня Евдокименко

Отметим, Соня Евдокименко живет за границей и имеет отношения с американским предпринимателем Максом Лернером, он из богатой американской семьи, которая владеет банковской холдинговой компанией MBNA Corporation, а также американскими футбольными командами "Кливленд Браунс" и "Астон Вилла".

инфографика, София Ротару, Ротару / Главред

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София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно из соцсетей Евдокименко.

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Кто такая Соня Евдокименко? Соня Евдокименко - внучка украинской певицы Софии Ротару, модель. Переехала в США, где снимает роскошные апартаменты, получает образование в области искусства, а также подрабатывает моделью и уже снялась для многих зарубежных глянцев.

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