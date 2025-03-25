Внучка Софии Ротару поразила дорогущим платьем украинского бренда

Вы узнаете:
- Соня Евдокименко показалась во время прогулки
- Модель одела платье украинского бренда
Внучка украинской известной певицы Софии Ротару – модель Соня Евдокименко – провела время на природе.
На своей странице в Instagram Соня показала снимки, на которых позировала в красивом платье.
"Ощущения весны", – отметила модель.
На фото Евдокименко позировала в желтом платье с цветочным принтом и сером жакете, дополнив образ сумкой в молочном и коричневом оттенках.
Как стало известно, модель выбрала платье от украинского бренда Poustovit, а его основательница Лилия Пустовит является крестной мамой Сони. Стоимость платья - 9028 грн со скидкой, а полная - 23 470 грн.
Отметим, Соня Евдокименко живет за границей и имеет отношения с американским предпринимателем Максом Лернером, он из богатой американской семьи, которая владеет банковской холдинговой компанией MBNA Corporation, а также американскими футбольными командами "Кливленд Браунс" и "Астон Вилла".
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София Ротару - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.
А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно из соцсетей Евдокименко.
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Кто такая Соня Евдокименко?
Соня Евдокименко - внучка украинской певицы Софии Ротару, модель. Переехала в США, где снимает роскошные апартаменты, получает образование в области искусства, а также подрабатывает моделью и уже снялась для многих зарубежных глянцев.
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